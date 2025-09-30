Puchi no tiene perra que le ladre

Un tal Turull, ferviente servil del fugado que vive a cuerpo de rey en Waterloo, localidad que como todo el mundo sabe está en el Reino de Bélgica, ha dicho otro dislate más. Y van… Es la economía, ¡estúpido!, que dijo James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton en la exitosa campaña que en 1992 le impulsó desde su modesto sillón de gobernador de Arkansas hasta el Despacho Oval de la Casa Blanca. En esta ocasión la payasada del tal Turull no va a impulsar a su jefe Puchi a ninguna Casa o Palacio, más allá de donde está viviendo, como digo, a cuerpo de rey.

No, con el dinero de los catalanes en Andalucía no se subvenciona ni el gimnasio, ni que los andaluces tengan un perro de compañía. En Andalucía la gente trabaja y paga impuestos para que –entre otras cosas– el golpista y sus lacayos vivan a cuerpo de rey. Para que sigan engañando a la Generalidad de los catalanes con la matraca de la secesión y la independencia.

Pero esa cantinela, por cansina y falsa, aquí ya no cuela. A otro perro con eso hueso, tal Turull. Que el marido de la rumana se olvide de volver al Palau de la Generalitat. Que nadie se extrañe, no obstante, de las imbecilidades que suele decir este tal Turull. En El Padrino se puede ver la vida de una organización mafiosa como si fuera un negocio, ya que la familia Corleone se enfoca en la gestión, la negociación, las relaciones a largo plazo y la consecución de objetivos económicos y de poder. La famosa frase “No es personal, son solo negocios” resume perfectamente el enfoque pragmático y la separación entre sentimientos y acciones estratégicas que caracterizan su actividad. A eso se dedican Puchi, su manijero Turull y el resto de sus secuaces. El bienestar de la gente que vive en Cataluña, sean o no catalanes, les resulta indiferente. Por eso no debemos tomarnos a mal la tontería dicha la semana pasada por el tal Turull: Él no quiere acabar como Salvatore Sal Tessio, y tiene que hacer méritos ante el bachiller exalcalde de Gerona para sobrevivir en la cloaca de la indepe.

Y mientras la presencia de Pedro Sánchez en La Moncloa dependa de los votos de la derecha xenófoba racista catalanista, nos quedan muchas más majaderías que oír a este tal Turull.