La Prostitución Española

Cuando el 15M, se puso en duda la operatividad de las autonomías y el papel de la UE; hoy, esos temas se han convertido en carnaza ultrarreaccionaria. Fíjense qué espejismo: pensaba yo que esto de la financiación singular nos devolvería al debate político, pero ya está todo podrido y el calificativo se impone a la idea.

Cuando leo sobre el acuerdo, que yo no apoyaría, sólo veo un meneo de la bolita, si está aquí o allá, quiero decir que lo relevante no parece el dinero sino quién lo gestiona (y gestiona las instituciones). Me pregunto: si las singularidades vasca y navarra no han generado dos países distintos allí, ¿por qué sí en el resto de España? Y una cuestión aparentemente baladí, la Generalitat de Catalunya ¿no es el Estado español? Este matiz semántico me parece importante, mientras no cambie la estructura del Estado, el lenguaje nacionalista tanto de los “mucho español” como de los “nada español” es simetría pura: las Autonomías son el Estado, aunque duela.

Todo nacionalismo es un protofascismo. No entenderé nunca este sentimiento. Un ordenamiento jurídico genera un Estado, lo de nación ya es cosa de fe. Hemos creado un monstruo de duplicaciones, jurisprudencia, tribunales, instituciones... que devora lo que le echen, y una casta (sí) de políticos que, cada vez más, no mira por el bien común sino por la estabilidad del régimen que la sostiene. ¿Ha habido forma de eliminar las diputaciones? Qué va. En cuanto un partido se posa en ellas, coloca a los menos formados y a pueblear.

Voladura: que las Consejerías se conviertan en Delegaciones de los Ministerios, que los Parlamentos autonómicos desaparezcan, que los Consejeros trabajen en colaboración con el Central y las Comunidades se ocupen sólo de cosas culturales y de bienestar social. Esto es una fantasía que no voy ni a desarrollar, pero lo cierto es que la multiplicidad que vivimos sólo da desigualdades. No me gustan las autonomías, pero prefiero el debate de la financiación al de la prostitución. Sin cambiar leyes fundamentales, la propuesta no se puede desarrollar; no hay mayoría en el Congreso, luego ¿en qué quedará? ¿Pose justificativa? Esto es política, debatir; en qué momento se nos jodió el mundo... el fanatismo cubre a la razón, la violencia se apodera de todo, me importa una mierda Catalunya y otra mierda España, quiero ideas, un Parlamento donde cada grupo exponga qué quiere y para qué, no basura.