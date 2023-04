El mismo comentario se ha venido repitiendo muchas veces desde hace varios años entre los vecinos cuando se acerca la época estival: “Cualquier día tenemos que salir corriendo porque el monte se quemará y llegará a nuestras viviendas”. Lo que no era imaginable por nadie es que a principios del mes de abril se pudiera producir el incendio tan temido por los vecinos. Al final, no hemos tenido que lamentar daños en vivienda alguna, pero sí un daño medioambiental en este maravilloso lugar.

Recordemos que donde se inicia el incendio pertenece a los montes públicos del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa, en el lugar de Betijuelo. Después pasó al lado de Betis, también monte público. Desde ambos lugares, pasando por la loma de San Bartolo, se adentró en la finca privada de El Chaparral. Montes que, ya indicado por vecinos año tras año, no presentan apenas trabajos de prevención o de mantenimiento forestal.

Cabe recordar que la finca de El Chaparral estuvo en un consorcio con la Junta de Andalucía por más de 40 años y los trabajos forestales brillaron por su ausencia en los últimos 15 años del consorcio, con apenas limpiezas de unas pocas hectáreas durante ese último periodo de tiempo.

Los propietarios actuales ya quisieron hacer trabajos de limpieza en la sierra y estos fueron denegados por la administración, alegando que causaba impacto a las colonias de buitre leonado o al alimoche común. También se prohibió a la sociedad de cazadores El Águila Imperial, que gestiona un coto de caza en la zona, realizar el desbroce de veredas existentes o nuevas en la sierra San Bartolo por el mismo motivo, aunque estos trabajos sí se autorizan en otras zonas de la finca.

Quizás la política medioambiental de la Junta de Andalucía y, en su caso, las normas impuestas por el Gobierno Central y Europa, en su ímpetu por conservar, están haciendo que los montes estén más desprotegidos a la hora de los temidos incendios causados por diversas formas, ya sean intencionados, por acciones climáticas o por circunstancias en las que imprudencias humanas llegan a encender la mecha. También, las políticas de las labores de extinción, en las que no se toman en cuenta a los vecinos y propietarios, a los guardas de fincas ni a los guardas de cotos de caza. Ni siquiera tienen la oportunidad de expresar sus conocimientos de zonas de acceso al lugar, dirección de veredas, puntos o pozos de agua, comportamiento de vientos en la zona, etc.

Reconocemos que las labores de extinción siempre se realizan en condiciones climáticas adversas, pero la desesperación de los vecinos por perder su medio de vida son siempre más fuertes que las propias decisiones de técnicos, que igual no arriesgan nada o no tienen nada que perder. Por ello, algunas veces pudieran ocurrir comentarios salidos de tono o acciones mal interpretadas. Siempre por no comprender las, a veces absurdas, normas y leyes que los diferentes gobiernos hacen para la población, que en muchas ocasiones no traen sino malos resultados, al contrario de la intención conlas que fueron creadas.

Quizás, tendrán los legisladores que tomar buena nota y empezar a cambiar algunas normas y leyes. Por estas líneas quizás no cambie nada, pero pudiera ocurrir que alguien de los que está en el lugar idóneo empiece a revertir este tipo de políticas medioambientales, ya que prohibir y restringir no es lo mismo que proteger y conservar.

Aprovecho la oportunidad para indicar que una simple chispa en el lugar y momento equivocado, aunque os parezca inofensiva, puede llegar a ser muy perjudicial, no sólo para el monte, sino para toda la fauna y flora que habita en el lugar e incluso para el propio ser humano.

Desde las siguientes líneas hasta el final, quisiera de manera general y sin mencionar nombre alguno de personas, agradecer:

El interés prestado hacia el incendio, con lo que éste ha generado, a todas las personas de los diferentes grupos políticos, con gobernabilidad o sin ella, de los distintos niveles de la política que se han acercado al lugar.

La colaboración y trabajo a la Sección de la Guardia Civil (Tarifa, Facinas y La plata de Atlanterra), a la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma, a la Policía Local de Tarifa, a los Bomberos del consorcio de Cádiz, a la Protección Civil de Tarifa, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES), a la Cruz Roja y al Personal del 112.

La gestión en las labores de extinción del Centro Operativo Provincial de Cádiz, a los técnicos de operaciones, al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y a los Agentes Forestales.

La implicación y trato cercano del alcalde-presidente del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

El trabajo, dedicación y esfuerzo del presidente de la Asociación de Vecinos Baelo, de Bolonia, así como el trabajo y compromiso hacia los vecinos afectados, de parte de sus socios y también de aquellos vecinos que no lo son.

A los propietarios de apartamentos o habitaciones de Bolonia, la labor desinteresada de dar cobijo durante la noche a los vecinos desalojados.

Al propietario que tiene su negocio en el Puerto de Bolonia, por la apertura de éste en la madrugada del desalojo, para dar cabida y calor a los vecinos en esos malos momentos de incertidumbre mientras se organizaba el dispositivo de extinción, así como la instalación del puesto avanzado en su propiedad.

Al propietario del pantano, la idea de la construcción de éste en su día, frecuentemente utilizado por el Infoca para la extinción de incendios del municipio.

A todos los medios de comunicación que han intentado dar información de lo acontecido y sobre todo por dejar dar voz a las inquietudes de mis vecinos.

El comportamiento ejemplar en estos momentos de tensión, de todos los vecinos, amigos y familiares de El Chaparral, Betis y Betijuelo, que han sido afectados de una u otra forma por el incendio.

El trabajo de los pilotos de las aeronaves, que en condiciones extremas y arriesgando sus vidas, en cierta medida por las condiciones climáticas adversas, lo abrupto del lugar y en ocasiones intentando evitar los buitres, que desesperados vuelan sin saber a dónde van. Se afanan en aportar el agua necesaria para la extinción, siempre siguiendo las indicaciones del centro operativo.

El esfuerzo y dedicación de los Efectivos del Plan de Infoca y las Brigadas de Refuerzo (BRICA), que son los que realmente se pelean cuerpo a cuerpo con el fuego, en condiciones a veces de desconocimiento de las zonas a extinguir, sin saber qué les deparará la incursión en su dura y larga jornada de trabajo, diurna y/o nocturna.

Sin más, muchas gracias por haber leído este texto.