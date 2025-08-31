Premios provinciales... jerezanosFalta de taxis en Algeciras

Muchos usuarios se han visto perjudicados este verano por la falta de taxis en Algeciras, aunque la ciudad dispone actualmente de 200 licencias de autotaxi, de las cuales 10 son adaptadas para personas con movilidad reducida. Y eso que la ordenanza municipal establece que el número máximo de licencias no puede superar 0,8 por cada 1.000 habitantes, con lo que el límite legal rondaría las 99 licencias. Algeciras ya dobla el máximo permitido por su propia normativa y, por tanto, el Ayuntamiento no contempla la creación de nuevas licencias. Y el transporte en autobús tampoco es para tirar cohetes.