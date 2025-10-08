Pobres palestinos

Sería interesante preguntar a cualquier persona con la que nos cruzamos por la calle si sabe dónde está Gaza. ¿Cerca de Turquía? ¿De Afganistán? ¿De Israel? ¿De Kazajistán? Ojalá alguien hiciera este experimento y recogiera los resultados en una hoja Excel. Nos llevaríamos sorpresas, seguro (mi apuesta: una de las respuestas más frecuentes sería que Gaza está al lado de Afganistán). Lo digo porque no tengo muy claro que la horrible matanza de Gaza sea una de las grandes preocupaciones de nuestros compatriotas, con la única excepción de los activistas de extrema izquierda que hace años decidieron aliarse ideológicamente con el islamismo, desde que jubilaron al viejo proletario fabril como sujeto revolucionario y lo sustituyeron por cualquier inmigrante racializado que acabara de llegar a Europa. Pero a lo que íbamos: ¿nos interesa realmente Gaza? ¿Sabemos lo que ocurre allí? ¿Conocemos la historia de Palestina, los antecedentes históricos, la historia incesante de las batallas y los enfrentamientos?

Yo diría que no. ¿Sabemos que los vecinos musulmanes de Palestina –Egipto, Siria, Jordania– siempre han desconfiado de los palestinos y los han traicionado mucho más que los propios israelíes? ¿Sabemos que Palestina podría haber tenido su propio Estado desde 1948, pero que Siria, Egipto y Jordania lo impidieron al declarar la guerra a Israel? ¿Sabemos lo que ocurrió durante la guerra de los Seis Días? ¿Sabemos lo que ocurrió cuando Israel abandonó Gaza, en 2005, y los terroristas de Hamas se hicieron con el poder? ¿Sabemos que desde que Hamas controla Gaza nunca ha vuelto a haber elecciones democráticas? ¿Sabemos que Gaza es uno de los lugares menos gay friendly del mundo y que el 98% de la población considera que la homosexualidad es un crimen? ¿Lo sabemos? ¿Se habla de estas cosas en las tertulias televisivas? ¿Lo sabían los tripulantes de esa grotesca flotilla supuestamente solidaria que se ha tirado varias semanas de crucero por el Mediterráneo con la falsa excusa de llevar una ayuda humanitaria que en realidad no llevaban? ¿Y no habría sido mejor haber entregado el dinero que ha costado esa flotilla a unas cuantas familias que lo habían perdido todo? Ay, ay, ¡pobres palestinos!