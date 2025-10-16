¿Hacia la paz en Oriente Medio?

El reciente anuncio de un acuerdo de paz en Gaza, que se apoya en el plan de veinte puntos del presidente Trump, contiene alguna certeza y muchas dudas. Las certezas son los hechos incontestados que hemos presenciado en los últimos días: la entrega de los rehenes vivos secuestrados por Hamas así como los cuerpos de algunos de los fallecidos, la liberación de presos y secuestrados por parte de Israel y un cese de los bombardeos indiscriminados del gobierno de Israel contra la población civil palestina.

Las dudas vienen a continuación en relación con una de las situaciones más complejas en las relaciones internacionales contemporáneas. De los muchos analistas que he leído o escuchado, nadie ha pretendido conocer o garantizar lo que ocurrirá en el futuro. Para tratar de responder a la pregunta sobre el futuro de Oriente Medio es necesario partir de los factores que han conducido al plan de paz. Son varios y han contribuido en distinta manera, pero me permito apuntar tres: la codicia, la vanidad y la soberbia.

La codicia ha desempeñado un papel clave en cuanto que Trump ha visto desde el primer mandato en Oriente Medio un terreno propicio para los negocios de él y de su familia, en alianza con las petrodictaduras sunníes del golfo sobradas de dinero, pero carentes de una red de seguridad que puede proporcionar Estados Unidos. La situación en Gaza envenenaba la atmósfera y los suculentos beneficios de él y su yerno estaban en juego.

La vanidad del gran narcisista ha sido clave en su infantil y enfermizo empeño de aparecer como adalid de la paz y creerse merecedor del Nobel de la paz.

Finalmente, la soberbia de Netanyahu al creerse impune le impulsó a un error de cálculo fatal: el bombardeo en Catar que exasperó a los petroaliados del presidente Trump y le instaron a poner freno a Israel si quería mantener las expectativas de negocios familiares en Oriente Medio.

Como he tratado de argumentar, ninguno de los factores principales que subyacen detrás del acuerdo pretende conseguir una paz permanente basada en la justicia y el respeto de la legalidad internacional. Sólo en la medida que se sostenga la codicia y la vanidad de Trump y se contenga la soberbia de Netanyahu podrá mantenerse cierta estabilidad. El tiempo lo dirá.