El presidente Moreno Bonilla la clavó cuando respondió que nadie iba a dictar a Andalucía decisión alguna desde un ático del Paseo de la Castellana. Se refería a la oposición del Gobierno central a la Proposición de Ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva. La misma, presentada por los grupos popular y Vox en el Parlamento de Andalucía, amplía las zonas de regadío en zonas aledañas, que no incluidas, en la superficie del Parque Nacional y Natural de Doñana.

La sequía causa estragos en la agricultura de la zona, uno de los motores de la economía onubense, y el inmovilismo no es una opción. Por encima de la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible, está el que los pequeños agricultores y trabajadores de la zona puedan comer cada día, y más si no se les ofrece ninguna otra solución para sacar adelante sus producciones agrícolas.

La Moncloa incumple hace años sus promesas alternativas en materia de infraestructuras hídricas que además tienen la consideración de obras de interés general, sin que se hayan siquiera iniciado. Más aún cuando lo propuesto desde la autonomía, prevé la llegada de aguas superficiales, que no las procedentes de acuíferos de Doñana. Curiosamente en la misma sesión plenaria se debatía y se aprobó otra proposición, en este caso no de ley, por la que se solicitaba el impulso de la inversión ferroviaria en Andalucía por parte del Gobierno Central, instando al mismo a ejecutarla. Se citan especialmente las que nos afectan, tantas veces reivindicadas, como la completa electrificación de la línea Algeciras-Ronda, la incorporación de la tercera vía de ancho UIC en el nuevo trazado, etc..

En el texto de la citada moción también se dice como frente al problema hídrico en Huelva, la Junta de Andalucía, ante la pasividad del Gobierno central, ya ha iniciado actuaciones subsidiarias en la materia, como la reactivación de las obras inconclusas del ramal Sevilla Antequera (eje transversal). El objetivo, un AVE andaluz que uniría Sevilla y Málaga en menos de una hora. También la administración autonómica ha ejecutado los metros de Sevilla, Málaga y Granada, así como el tranvía de la Bahía de Cádiz.

Y uno se pregunta cuándo la Junta de Andalucía, puenteando a Madrid y ante su pasividad, decidirá dar solución al importante problema ferroviario del Campo de Gibraltar y del Puerto de Algeciras. La conexión con Málaga (tren litoral), o con Jerez en paralelo a la A381 son las opciones. Si seguimos esperando, nos pasará como con el desdoble de la 340, que lleva 40 años de retraso. Lo nuestro, ¿pá´ cuándo?