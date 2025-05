Más oscuros que claros

Al Ministerio de Transportes no debe parecerle suficiente castigo al Campo de Gibraltar que la autovía A-7, la que jalona el arco de la bahía de Algeciras, se atasque apenas con mirarla. No deben ser suficientes las colas diarias por acumulación de tráfico, cuando no las colisiones por alcance y su impacto negativo en la economía de la zona (por ejemplo, en tiempo de trabajo perdido), que tampoco se repone el cableado robado que mantiene a oscuras la mayor parte del trazado desde hace más de una década. Otra deuda con la comarca que sigue sin saldarse.