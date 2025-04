Cumple sus primeros diez años al frente de Más de Uno y, como los periodistas de raza que han llegado a lo más alto –Herrera, Del Olmo, Iñaki–, nada ha sido producto de la casualidad, ni de mano amiga que lo promocionó contra viento y marea. Carlos Alsina empezó de currito para hacer uno de esos programas que empiezan de madrugada y obligan a levantarse cuando todo el mundo se acuesta, para hacerse finalmente hombre de radio al dirigir el informativo del mediodía, la noche de la Brújula y ahora el Más de Uno, que todos, y él mismo, llaman “donde Alsina”.

Es la radio su gran pasión. La inventa todos los días, es su tema favorito de conversación y se lanza a la calle para vivir en directo lo que pasa y trasladarlo a los oyentes. No le importan las horas que pasa en un estudio, donde cuenta con un equipo que, prácticamente todos, se han formado con él y conocen lo que quiere y cómo lo quiere. Le entusiasma recuperar ideas de antaño para convertirlas en actualidad, en presente, con un enfoque nuevo. El mismo elige el tema que le parece adecuado para que se conozcan bajo una nueva perspectiva, escribe el guion, busca voces en el archivo, convence a figuras conocidas conocidos para que participen, y busca en la redacción de toda la emisora, redactores, técnicos, tertulianos o productores que tenga una voz adecuada, y les da un papel, unos folios, para que interpreten ante el micro el personaje que les ha adjudicado. Cuando Alsina se mete en faena, todo el mundo se centra en su nueva aventura y participa según sus posibilidades.

Tiene método, pero probablemente ni él mismo lo considera su seña de identidad, porque los editoriales con los que abre el programa, o las entrevistas, las hace según van saliendo, con unas notas que va adaptando según le va. Ese método que no es, obliga a seguirle minuto a minuto, porque puede surgir la noticia, al sorpresa, el titular, cuando menos se espera. A veces, cuando el entrevistado ha bajado la guardia y nadie le ha preparado la respuesta adecuada, que sale entonces de forma espontánea. En otras ocasiones, porque no recordaba semanas atrás, o años, defendía algo que ahora le cuesta admitir. O expresa su admiración por alguien que hoy no se encuentra entre sus amigos. O surge una pregunta que saca a la luz emociones que no se esperaba de alguien habitualmente distante y frío. Alsina, ya lo he dicho, siente pasión por la radio. De hecho, lo imagino en un futuro con su familia siempre muy cerca y con buenos amigos, en una casa de gran jardín para que sus perros se muevan en libertad. Rodeado de libros, cuadernos en los que toma notas y recoge ideas, y viendo series y películas que probablemente comentará después con Amón y con personajes de toda especie, siempre ingeniosos, siempre cultos, que va incorporando a La Cultureta. Otro de sus programas fetiche.