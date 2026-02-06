Nazis buenos

El mismo que en un mitin de Trump se despedía haciendo un saludo a lo pseudorromano de película de Leni Riefenstahl llama fascista, traidor y comemierda al presidente español; otro, que no es ejemplo de nada y fundador de Telegram, nos alerta contra el control de las libertades y la deriva totalitaria, todo tras el anuncio de exigir responsabilidades en el uso de las mismas por menores de 16 años.

Son gente, monstruos económicos y empresariales, que no han abierto la boca o apoyan al Trump de las ICE, al aprendiz de genocida que no cesa de matar niños en Gaza, gente que no para de difundir bulos estratégicos o de reescribir la Historia para una juventud aletargada que se fía más de ellos que de toda la bibliografía planetaria.

Somos muchos los profesionales que estamos alertando del lavado de cerebro que están sufriendo las nuevas generaciones, muy lejos de la libertad que dicen defender estos tecnonazis; no paran de recibir alabanzas de regímenes dictatoriales y de sus titulares asesinos como única alternativa al supuesto caos que en que vivimos, eliminando cualquier alusión crítica o confundiendo datos y alimentando la idea de que los problemas que sufrimos jamás los hemos tenido antes, esto es: situación límite y decisión crucial. Justificación de la violencia y del golpe.

Yo soy partidario de una buena educación más que del control; pero cuando los traficantes inundan las calles de droga e impiden que se sepan sus efectos ocultando y edulcorando los mismos, si yo fuera presidente cortaría el flujo. Sí, no culpo totalmente a estas empresas de la decadencia ideológica de la juventud, eso es un síntoma de un problema mayor: haber convertido la Educación Obligatoria en un requisito burocrático, la formación de una persona en FP y la Universidad en una FP degradada para gilipollas aspirantes. La Enseñanza ha desaparecido para gloria del dinero y los fondos inversión y lo que estamos viendo no es la causa sino la consecuencia.

Estamos colaborando todos en una pérdida de los valores que nos han constituido como civilización, bueno y malo. La decadencia, los manidos Nerón el depravado o el vicioso Calígula (si lo fueron) son hoy en realidad estos personajes epsteinianos, que llegados al poder no demuestran tener más caletre que el que exhiben sus esfínteres y demás orbiculares. Son una vergüenza para la Humanidad, sin más, por mucho que griten y pataleen sólo engañan a quienes pueden, ése es su poder.