Quien nace lechón muere...

Dice el refranero español que “con pan y vino se hace el camino”. Pues para escribir esta columna no tengo ni pan ni vino, pero “cogeré el toro por los cuernos” para echarle una ojeada a los periódicos. La conclusión es sencilla: creo que deberíamos estar preocupados por cómo está transcurriendo este mes de febrero.

Es normal que el gobierno y la oposición se lleven “como el perro y el gato”, pero respuestas y salidas de tono como la de Jacinto Muñoz no son las más educativas. No me acostumbraré a las conversaciones tabernarias de políticos profesionales y bien pagados.

“Haz bien y no mires a quién”. Ese debería ser el pensamiento en Gaza, pero el espectáculo que nos dan ambos, islamistas y sionistas, está lejos del pensamiento de este refrán.

“Dios los cría y ellos se juntan” en Madrid, Rufián y Picardo. ¿Le estará enseñando el independentista cómo doblegar el pulso del Gobierno español?

Ojalá fuese real el refrán de “perro ladrador, poco mordedor” cuando nos referimos a Trump, pero también se nos viene a la memoria “por la boca muere el pez”. Y este gobernante lleva un mes hablando de todo lo que desea y esos planteamientos se alejan mucho de ese faro de la democracia que ha sido Estados Unidos.

De todas estas malas noticias, y otras muchas más que no tengo espacio para nombrar, como maestro me ha dolido la apertura de expediente al director y al jefe de estudios de un centro educativo por el contenido racista en el chat interno del centro. En concreto, por burlas contra el alumnado gitano. “Cada maestrillo tiene su librillo”, pero ninguno debe ser de racismo. Estas actitudes tienen que darnos más fuerza para continuar trabajando por la escolarización de todos y todas. El 8 de abril se debe continuar celebrando como Día Internacional del Pueblo Gitano. Queda mucho por andar para que sea una realidad el reconocimiento de la identidad gitana. Se debe poner en marcha un plan integral contra el antigitanismo, por una educación inclusiva y enriquecedora, nuestra cultura Andaluza tiene mucho que agradecer al pueblo gitano. La educación con diversidad cultural y étnica es enriquecedora.

El refranero español es muy rico. Sus frases directas y alegóricas expresan de forma resumida un pensamiento o una sentencia. Como educador admiro su maestría para unir experiencia y enseñanza, aunque no me los tomo todos al pie de la letra: “Quien nace lechón” no tiene por qué morir cochino. A mi alumnado les comento que quien nace lechón será águila imperial, laboriosa hormiga, veloz leopardo o inteligente delfín. Solo se lo tienen que proponer, trabajar y luchar para conseguirlo.

Después de febrero: “Marzo ventoso y abril lluvioso, hacen a mayo florido y hermoso”.