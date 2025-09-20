Mítines, ofensas y promesas

De todos los recursos de comunicación política, el mitin debe ser el formato menos fiable. Enardecidos por el fervor de sus seguidores, los dirigentes se ponen tremendos. En Málaga hemos tenido la prueba el pasado fin de semana. Feijóo y Sánchez hicieron honor al desprestigio del género. El jefe del PP, convencido de que será el próximo presidente, promete de todo; mejoras ferroviarias, más policía para luchar contra el crimen organizado e igualdad en financiación territorial. “Lo más importante de un político es su palabra”, dijo enfático en Alhaurín el Grande el hombre que cuando sustituyó al defenestrado Casado dijo que no venía a insultar a Sánchez, sino a ganarle… y tres años después le ha acusado de vivir de la prostitución. En estos trances siempre recuerdo al gran Charles Pascua, gaullista francés de origen corso, ministro de Chirac y Balladur. Un día, interpelado por periodistas por una promesa incumplida del RPR, respondió indignado que “¡las promesas sólo comprometen a quien se las cree!”.

Promete Feijóo mejoras ferroviarias en Andalucía. No las hubo en el último gobierno popular presidido por Rajoy. Nada hizo para modernizar la línea Algeciras Bobadilla, la salida del primer puerto de España. Nada hizo por el tren litoral de la Costa del Sol que ahora su partido le exige a Sánchez. Tampoco Rajoy mejoró la deficiente financiación autonómica que padece Andalucía, ni se conoce un despliegue especial de la policía contra el narcotráfico. Pero ya tenemos prometidas todas esas cosas para la próxima vez. “No hay derecho al maltrato que sufre esta comunidad autónoma”, sostuvo muy dolido el presidente del PP, obviando la responsabilidad propia.

En la acera de enfrente, Sánchez llegó con dos ideas, defender la causa Palestina y denigrar al actual presidente de la Junta. Dijo que Juan Manuel Moreno es “muy de derechas” y que lo ve desganado, sin ilusión y sin propuestas para Andalucía. Los proyectos que anuncia el PP gobernante tienen un potente lado propagandístico, pero no se puede negar que Moreno ha hecho alarde de ilusión y ganas. Se ha hecho más fotos y vídeos, ha inventado y entregado más premios, y ha organizado más espectáculos folklórico institucionales que los cinco anteriores presidentes socialistas juntos. Estos baños de masas deben mejorar mucho la autoestima de los políticos. Miles de personas aplaudiéndotelo todo; tiene que ser muy estimulante.

Pero el mitin está en horas bajas.