De miradas de mujer.

Algeciras/Cual Michael J. Fox y su condensador de fluzo regresé al pasado en el Centro Cultural de la Malagueta a la trayectoria retrospectiva de la fotógrafa Inge Morath. De ella dijo Cartier-Bresson que su mirada estaba "a la altura del corazón", el cineasta John Huston que era "la gran sacerdotisa de la fotografía" y el famoso dramaturgo Arthur Miller, su marido, que cuando tenía la cámara en la mano "no podía más que observarla maravillado". No exageraban. Su estilo y personalidad la hicieron ser la primera mujer en ser miembro de pleno derecho en Magnum, algo que solo consiguieron tres mujeres en los primeros 30 años de existencia de la agencia. Morath era una especie de "bicho raro" entre los compañeros varones, no por ser mujer, sino por negarse en redondo a fotografiar nada relacionado con guerras. "No quiero cubrir tragedias, las conozco bien", solía decir. Apasionada de España, de la cual retrató su alma, me quedo con esta frase suya: "Aprendí a hacer fotografías, antes de coger una cámara, viendo el trabajo de Henri Cartier-Bresson". Palabras mayores.