Mérito, emérito, demérito, pretérito

Dice el diccionario de la RAE que mérito es la acción o conducta que hace a una persona digna de premio o alabanza.

Cuando reinaba en España el padre del actual jefe del Estado, para no mencionar al dictador Franco, por lo general los medios de comunicación políticamente correctos (que no los correctamente políticos), se referían al generalísimo como el “anterior jefe del Estado”. Ahora parece que se sigue la misma tónica y para referirnos a Juan Carlos palito hay que decir anterior jefe del Estado. Pues bien, al residente en Dubái hay que reconocerle que mientras reinó en su primera etapa hizo méritos antes de que desbarrara con elefantes, amantes y mangantes de cuello blanco y oro negro. Paradigma de ello fue su papel el 23 de febrero de 1981, mientras no se demuestre fehacientemente lo contrario.

Ya luego, superada la etapa de los méritos, entró de lleno en la etapa de los deméritos, que como todo el mundo sabe es antónimo de mérito, o sea, falta de mérito; es decir, acción, circunstancia o cualidad por la cual se desmerece. Tardó mucho en abdicar. Debió haber abdicado mucho antes. Por ejemplo, a los 65 años, que entonces era la edad de jubilación por antonomasia.

El diccionario de la RAE indica que emérito es “dicho de una persona, especialmente de un profesor, que se ha jubilado y mantiene sus honores y alguna de sus funciones”. Y añade: “En la Roma antigua, dicho de un soldado, que había cumplido su tiempo de servicio y disfrutaba la recompensa debida a sus méritos”.

El padre del rey Felipe, esta etapa de emérito en los términos del diccionario de la RAE, la ha vivido fugazmente y apenas la ha disfrutado con merecimiento. Ahora, el vividor a caballo entre Dubái y Sansenxo, que más que a caballo hay que decir a jet (privado naturalmente y por cuenta ajena) no tiene méritos.

O sea, no es emérito: los ha tirado por la borda, entre otras cosas por defraudar a Hacienda. Además, es demérito y, afortunadamente para los españoles de bien, ya es pretérito.

De las clases de pretéritos que hay en la gramática española (anterior, indefinido, perfecto, perfecto simple, perfecto compuesto y pluscuamperfecto), está claro que el último no es, en todo caso fue anterior y sin duda imperfecto.