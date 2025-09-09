Un Mario Draghi español

Corría el año 2012, un joven servidor se disponía a cursar su cuarto curso de carrera en Pisa con una beca Erasmus. Aquel año, Italia (como España) sufría la crisis financiera y sus efectos a nivel interno. Entonces gobernaba Mario Monti, economista de reconocido prestigio y rector de una de las universidades privadas más importantes del país, la Università Bocconi. Monti. Podríamos decir que fue el tercero de los cuatro presidentes tecnócratas que ha tenido Italia a lo largo de su historia. El más reciente, el expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi.

Los gobiernos de Monti y Draghi tienen algo común. El primero tuvo lugar después de la crisis financiera de 2008 y el segundo tras la del Covid-19. Fueron gobiernos que surgieron en épocas de crisis cuando los partidos políticos eran incapaces de ponerse de acuerdo para sacar adelante las medidas necesarias. Es cierto que la duración de estos gobiernos fue breve, el tiempo de poner en marcha las medidas para salir de sus respectivas crisis. Es más, sus caídas tuvieron lugar cuando los partidos que los sostenían pudieron sacar rédito al dejarlos caer. Monti cayó cuando Berlusconi le retiró el apoyo, dando lugar a una especie de gobierno de gran coalición entre centro-derecha y centro-izquierda con el también académico Enrico Letta al frente. Y Draghi cayó cuando el Movimento 5 Stelle le retiró el apoyo para dar lugar a un gobierno de extrema derecha con Giorgia Meloni al frente; gobierno que aún perdura.

También tuvieron en común que plantearon medidas que, de ser impulsadas por los partidos tradicionales, habrían sido difícilmente apoyadas. Ya fuera por no existir acuerdo o por no querer que otro partido se llevara el rédito. Monti impulsó las reformas (más o menos acertadas) que le exigió Europa y Draghi impulsó el plan de recuperación del Covid-19. Ambos fueron criticados por ser gobiernos formados sin unas elecciones. Sin embargo, ayudaron a Italia a superar dos crisis.

Estaremos de acuerdo en que el gobierno socialista de Pedro Sánchez no está gobernando siguiendo una idea de país, sino al son de aquellos que lo sostienen. El PP no se muestra por la labor de apoyar a Sánchez. Por tanto, dada la situación actual, ¿podríamos plantearnos un gobierno tecnócrata que tome las medidas necesarias para sacar a España del impasse político que sufre?, ¿tenemos en España un perfil parecido a Monti o Draghi?, ¿podría Felipe VI encargar a dicho tecnócrata la formación de un gobierno con el apoyo del PP y PSOE para superar la situación de inestabilidad y fragmentación existente?, ¿podríamos plantearnos una alternativa a los políticos actuales?