Malos tiempos para la moderación

El recodo
Inmaculada López Marcenaro
Una casa extraña
El PP perdió dos escaños fracasando en su intento de lograr desasirse de Vox. El PSOE perdió cinco, fracasando en su intento de superar su peor resultado histórico. Solo la derecha y la izquierda extremas de Vox y Chunta Aragonesista ganaron votos, duplicando sus escaños: Vox pasando de 7 a 14 y Chunta de 3 a 6. Ciertamente la suma de la izquierda populista (Chunta + IU-Sumar: 7 escaños) está a gran distancia de los 26 del PP y los 18 del PSOE. Pero debería alarmarles que Vox tenga más fuerza para acogotar al PP y que se haya situado solo a cuatro escaños del PSOE.
Al PP le ha salido mal su intento de no depender de Vox, logrando lo contrario, y al PSOE aún peor la operación sanchista del envío de ministros para recuperar poder autonómico y controlar las federaciones. El resultado, insisto, es que está solo a cuatro escaños de Vox, que le ha sobrepasado en Teruel, convirtiéndose en segunda fuerza, y ha sido el más votado en 39 municipios. Por ello la distancia en votos entre el PP, el PSOE y Vox debería preocupar más a los segundos –159.366 frente a 117.347– que a los primeros, que han obtenido 224.797. Resultado: el PSOE se hunde frente a Vox y el PP queda preso de ellos; a la derecha del PP, una fuerza emergente; a la izquierda del PSOE, poco: los seis escaños de Chunta y el escaño de IU-Sumar. Cuando el líder de Chunta proclamó “somos el referente de la izquierda” debería meditar en la enorme distancia en votos y escaños que le separan de PP, PSOE y Vox.
Que el PP sea rehén de Vox no les hace gracia a muchos de sus votantes. A diferencia de los del PSOE, que aplauden que un partido socialdemócrata cogobierne con radicales y dependa de ellos. Sánchez metió primero a Podemos y después a Sumar en sus gobiernos, además de apoyarse en ERC o EH Bildu, y el grueso de la izquierda lo asumió como la formación de un Gobierno y una mayoría de progreso que alzaba un muro frente a la derecha fascistoide que, según la propaganda, igualaba al PP y a Vox (lo que la torpeza de Feijóo facilita: ¡qué error sumar a Vito Quiles al cierre de la campaña aragonesa!). Las alianzas con radicales, aplaudidas en la izquierda, están penalizadas en la derecha. Mal lo tiene el PSOE y peor el PP, aunque gane. Malos tiempos para la moderación, que es templanza y sensatez.
También te puede interesar
El recodo
Inmaculada López Marcenaro
Una casa extraña
Gafas de cerca
Tacho Rufino
Mi boda, la ‘mejón’
Postrimerías
Ignacio F. Garmendia
Letras humanas
La ciudad y los días
Carlos Colón
Malos tiempos para la moderación