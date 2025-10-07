Asocio maldad con estupidez, y se puede ser estúpido con títulos, lo que Natura no da... ya saben. Ser malo, decía Sócrates, es un mal cálculo, como el karma, sostenía el ateniense que tarde o temprano el escupitajo hacia arriba te caía encima.

Lo de Moreno Bonilla huele al mozalbete trincado en el ajo al que le da tiempo a organizar una coartada: primero nos dice que para evitar la ansiedad ¿nos deja crecer los tumores?, y después que nunca ha habido tanto presupuesto para la Sanidad Pública ¿para pagar a la derivación privada? Y oigo otros argumentos, como que el servicio es público, sigue siéndolo, porque la gente que va al privado no paga ¿y tampoco a través de los impuestos?

Me molesta tener que criticar a esta gente porque parece que uno se suma al bando opuesto, así estamos; me repugna la corrupción y no digamos con putas y drogas, pero para mí hay algo peor, llámenme progresista: una cosa es robar, que nos afecta sin paliativos, y otra cosa es aprovechar el Gobierno para destruir la estructura Pública o ponerla a tu servicio, eso me parece antidemocrático; delito, sin duda a la cárcel, pero desmantelar o poner lo Público a producir es un desprecio por el Estado que debería repugnar hasta a los ladrones, tan arriesgados en su labor.

Que Moreno Bonilla pida que por un error (cáncer) no denostemos el sistema Público de salud es de juzgado de guardia (dónde estará Peinado). Este señor siempre tranquilo, bienquisto, peinado y de revoluciones bajas como expresión de autocontrol (yo creo otra cosa), es quien se está cargando, quien está desprestigiando, destruyendo, desmontando y colapsando la Sanidad andaluza, su alocución es propaganda malvada, depositando la responsabilidad en los propios usuarios víctimas de su trabajo. ¿Se puede ser más maligno?

El presidente usa más que nunca nuestro dinero, que no haga comparativas, empero; la gestión es hoy, las necesidades son hoy, que me deje de lo que hicieron o dejaron de hacer otras, dos legislaturas son suficiente para irte si no eres capaz de revertir un poco lo heredado. Antes iba mal, porque este departamento se come lo que le echen, y el PSOE engordó al centauro muchísimo: el problema es que con lo que pagamos hoy estamos deteriorando la Pública, no se trata de números sino de hechos, lo del cribado del cáncer es la grieta de todo su trabajo por el que ha comenzado a perder las elecciones, y lo sabe, por eso dice tonterías.