Luz sobre la pandemia

No, desde luego, porque haya podido leerlo en la prensa más convencional, sino a raíz de un artículo de opinión de José Javier Esparza en La Gaceta, me he puesto a buscar resultados sobre el informe evacuado a principios de diciembre por una comisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre la pandemia, tan lejana en la memoria de la mayoría y tan cercana en los efectos sobre la salud física y mental de tantas y tantas personas de nuestro entorno. Y debo decir que lo leído me ha provocado dos clases de asombro: primero, sobre lo que el informe, de más de 500 páginas, asevera; lo segundo, sobre el nivel de degradación de unos medios que son capaces de eludir todo debate sobre lo que ahí se afirma.

Lo primero, que sin lugar a dudas el Covid-19 fue el fruto de una manipulación de laboratorio en Wuhan, en contra de la tesis oficial de un origen fortuito. En ese sentido, la comisión ha criticado fuertemente el papel de la OMS, pues “antepuso los intereses políticos del Partido Comunista Chino a su misión de ayudar a la población de todo el mundo e incluso permitió que el partido controlara su investigación sobre los orígenes del virus”.

Pero la cosa no queda ahí: el informe destaca cómo en todo el mundo las autoridades mintieron, manipularon y desinformaron en todo momento, además de imponer medidas brutales y antidemocráticos sobre la población aterrorizada e inerme. Ni el uso general de las mascarillas, hasta extremos ridículos, ni la famosa “distancia social”, ni los cierres de empresas, comercios, colegios, etc…, tuvieron una verdadera razón científica. Aún más críticos son los representantes norteamericanos con el confinamiento, pues, como denunciamos algunos ya entonces, se ha demostrado que provocó daños inmensos, sobre todo en los niños y jóvenes, tanto físicos como psíquicos. Lo que cualquiera con dos dedos de frente ya podía imaginar entonces, se confirma ahora: todo era mero y criminal intento de simular que algo se hacía cuando no había la menor idea de qué hacer.

Las conclusiones sobre las vacunas merecerían un artículo por sí mismas, pues ponen en solfa todos y cada uno de los mitos que en torno a ellas se tejieron desde el primer día y hasta hoy. Por último, se denuncia cómo la pandemia y su gestión fue ocasión de todo tipo de estafas, corrupciones y enriquecimientos ilegales. ¿Pagará alguien, alguna vez, por todo ello?