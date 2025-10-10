La Línea sin tren

Vitrubio, arquitecto e ingeniero romano, expresó que la majestad del Imperio debía contar con el adecuado prestigio de las obras públicas. Doscientos años después de su muerte, se redactó el Itinerario Antonino, compuesto según unos para documentar con fines recaudatorios el trayecto entre los más importantes núcleos de población; según otros respondía a un inconfesado afán de prematura guía de viajes. En total se recogieron 34 rutas en Hispania: la sexta ponía en contacto Malaca con Gadis. Su tramo central atravesaba el territorio del actual Campo de Gibraltar y destaca el recorrido que discurría entre Calpe Carteiam y Belone Claudia. Pasado el Guadarranque, la calzada romana se dirigía hacia Portu Albo, en la antigua desembocadura del Palmones. Allí, en el vado de los Pilares, un majestuoso puente lo cruzaba y en las proximidades del Botafuegos se desviaba un ramal hasta Iulia Traducta. La ruta Antonina bordeaba Benharás y a través del Tiradero y Ojén alcanzaba Mellaria y la ciudad de Baelo. Todo el arco de la bahía de Algeciras estaba articulado por una eficaz red de calzadas que se extendía tierra adentro aprovechando las depresiones fluviales.

Dos mil años después, la Bahía dispone de una autovía saturada y una vía férrea decimonónica que acumula contratiempos. El Ministerio de Transportes ha hecho público el estudio de viabilidad de una línea de Tren de la Costa del Sol entre Algeciras y Nerja. En el tramo 4 de su trazado, llama la atención que ha dejado de lado al municipio de La Línea de la Concepción. Por esta razón, su regidor ha solicitado su inmediata inclusión en el proyecto. La Secretaría General de Movilidad Sostenible lo condiciona al hecho de que exista una demanda de viajeros suficiente y en esa estamos: en la presentación de un boceto que ha obviado la oportuna vertebración del concurrido territorio costero; un territorio donde es necesaria una vía de comunicación férrea que contribuya a conectar a la nutrida ciudadanía que habita en esta zona mediante una red eficaz que sirva de alternativa a las actuales vías, que se encuentran al borde del colapso.

La implantación de comunicaciones viarias en la comarca no ha sido en los últimos decenios precisamente modélica. A la falta reiterada de inversiones se ha sumado una perseverante ausencia de sentido global en las mismas. El prestigio de las contadas obras públicas por estos lares está siendo poco adecuado; quizás los actuales imperios de andar por casa tienen poco de majestuosos; quizás necesitemos más mentes como Vitrubio para compensar.