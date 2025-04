Libros para qué os quiero

Los libros tienen muchas utilidades: decorativos, golpeadores, exaltadores, empapadores, animales de compañía y un largo etcétera. Quedan bien de salvapantallas, sobre todo de fondo en una vídeoconferencia. Lo descubrí durante la pandemia. No es nada original, he conocido muchas salitas de estar con bonitas colecciones de libros para decorar el “mueble bar”, con enciclopedias que se vendían en distintos colores para que resaltará más según la tonalidad de la madera.

Los libros son un buen objeto golpeador de mesa, para llamar la atención, para buscar el silencio. He visto a más de uno en este trabajo, en reuniones vecinales, en asambleas sindicales, pero sobre todo en más de una clase.

Los libros hacen aumentar el tamaño de las personas, son exaltadores de su personalidad, sobre todo los grandes volúmenes que se pueden usar como zancos ilustrados de cultura. Además de darte altura y distanciarte de la rutina diaria, te posibilitan una nueva visión, no llegas a la vista de pájaro, pero estás por encima de los que no calzan sus zapatos sobre gruesos libros.

También son buenos empapadores de la ignorancia, aunque se usan más como absorbentes de la humedad. Se pueden usar como una tapia ante la lluvia de incultura, incluso como muro de contención contra una marea de oscurantismo, sobre todo para estos días con chaparrones diversos llenos de desinformación.

Los libros son unos buenos animales de compañía, no te piden que los saques de paseo, ni necesitan que los alimentes, los acaricies o les hables. Ellos, fieles como ninguno, están tranquilamente esperándote para lo que tú quieras y cuando tú lo desees.

También son objetos para lanzar. El lanzamiento de libros al contrincante se ha realizado desde el siglo de oro de nuestra literatura. Por desgracia en la actualidad se lanzan panfletos y pocos libros.

Es un potenciador del insulto, pero con la altura de la educación, con palabras bien sonantes, instruidas y cultas. Con los libros, una ofensa puede estar envuelta en halagos.

Los libros también tienen un buen uso medicinal: para los que temen a la soledad, te llenan la casa de gente. Es el mejor tranquilizante para un día de estrés. El mejor somnífero para una noche de insomnio, y no me refiero a que lo uses para golpear y lo dejes KO. Es un medicamento que potencia tu vida, porque además de vivir la tuya, eres partícipe de la vida de otros muchos. Es la mejor píldora contra el Alzheimer, potencia tu memoria y aumenta el uso de nuevas palabras. Antídoto contra el olvido.

Podemos indicar muchos más usos de los libros, pero sobre todo son para leerse. Me gusta acariciarlos, sacarlos de paseo, presentárselos a mis amigos y sobre todo a mi alumnado.