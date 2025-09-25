¿Qué es la libertad?

Resulta que estábamos equivocados. En España, algunos de mi generación de boomers que nacimos en las postrimerías de una dictadura y muy jóvenes vimos pasar la transición para formarnos en los albores de la democracia, estábamos equivocados en relación con el significado e interpretación del concepto de libertad. Idea faro de transformación. Pensábamos ingenuamente que libertad significaba sacudirnos las estructuras totalitarias del fascismo agonizante y que el funcionamiento de la sociedad se basara en mecanismos democráticos con un equilibrio de poderes y apoyados en una institucionalización jurídica, reglada y coherente basada en un principio de legitimidad democrática.

Pensamos que libertad era una prensa libre y responsable. Pensamos que libertad era disponer de un Estados social y solidario. Pensábamos que la libertad se garantizaba mediante jueces independientes. Menos mal que nos han corregido de nuestro error. Por fin. Se lo debemos a Él y Ella. Y su conjunto de bufones y corte de aduladores. Desde una región central en la península ibérica, Ella. Desde el otro lado del Atlántico, Él. Por fin nos han enseñado qué es libertad.

Libertad es no admitir ninguna crítica. Si es necesario se censura, amenaza, se reprocha cualquier medio que critica. Libertad es difundir continuamente todo tipo de bulos y noticias falsas para enfangar la atmósfera y manipular sin pudor los medios públicos. Libertad es insultar continuamente a todo rival, a todo discrepante y actuar siempre con actitudes victimistas y caras compungidas acusando de insultador al insultado. Libertad es el acoso a las universidades como centros de difusión del conocimiento, el debate, la crítica y la innovación tecnológica. Libertad es atacar a la ciencia. Libertad es no dejar lugar a la discrepancia. Libertad es considerar el oponente ideológico como un enemigo. Libertad es no aceptar nunca la victoria democrática del rival. Libertad es utilizar los recursos públicos para intereses privados tanto de El cómo de Ella, y de los círculos personales y familiares que bailan en su entorno.

Menos mal que ya disponemos de una idea clara de lo que es libertad. Estábamos muy perdidos y equivocados. ¡Viva la libertad, carajo!