Libertad, carajotes

Libertad, perdonen que me ría. La libertad y la economía, agua y aceite; una se monta sobre la otra y se acabó la solución. Hay mucha hipocresía, el único mecanismo de lo económico. Si tienes un piso y le puedes sacar la pasta, ¿a ti qué coño te importan los demás? Antes de clamar contra los políticos, vemos que los “corruptos” no están ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas. La civilización, la libertad, consiste en la intervención del Estado. Lo otro es disfraz teórico para vender motos. No se puede permitir la desregulación de los productos básicos porque el uso y abuso de unos conlleva la pérdida de derechos de otros. Comprar todo el pan y dejar sin comer a la gente: es más propio de Netanyahu.

Nunca me fié del PSOE porque no es izquierda de verdad, tiene un barniz guay que está muy bien, pero le falla el fundamento: la clase de sus corruptos delata la ralea del partido. Los del PP son de otra pasta: ellos protegen a sus familias, las tenedoras, ellos regresan a sus casas, sus Ministerios, y legislan entre colegas. Dónde va a parar; roban un poco para sí, pero lo interesante sería calcular cuántos beneficios espurios pero legales generan.

Todo esto para decir que el PSOE no va a intervenir el mercado de la vivienda, el problema estructural más grave que tenemos. Este cáncer llamado turismo tiene podrida ya nuestra capacidad de trabajo y transformada a España en un puticlub, economía de servicios. Toda la vivienda de este país está condicionada por este sector voraz, en una tendencia preocupante: que el precio mínimo de un alquiler sea equivalente al salario mínimo. Esto ya ocurre en las grandes capitales, donde la clase trabajadora se ver obligada a ceder su derecho a un vida digna e íntima para que otros disfruten su derecho a invertir...

Un partido de izquierdas no tolera esto. Precio regulado, servicios delimitados y cárcel. No hay más. Usted puede comprar un piso para alquilar, pero no es dueño de vidas... Aquí es donde surge el vecino, la hermana, el compañero que está sacando 400 euros por habitación en un piso de tres cuartuchos, a veces ya adaptado para que sea usado como una pensión camuflada. No. Libertad es poder vivir. Lo que defienden estos “liberales” no es el mercado sino su rabia rauca de animales en celo, vulgaridad que estridula como grito de demente. Es la libertad, carajotes, lo que nos están quitando estos ladrones; PSOE, espabila que te pierdes... más.