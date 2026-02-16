La larga sombra de las empresas tecnológicas que lideran el mundo digital abruma por su omnipresencia. Diríase que la batalla está perdida. Cada reacción legislativa ante sus abusos, desde los parlamentos del mundo libre, llega tarde. Pleitear para defender los más mínimos márgenes de la propia privacidad se antoja imposible. Fuimos entrando inocentemente en su ciénaga que lo engulle todo, inmisericorde, irreversible.

Como el tabaco o el alcohol, el monólogo íntimo sobre lo insalubre del hábito y la displicencia respecto a ponerle límites. Total, un poco más no va a matarnos. O tal vez sí.

Es básico el control de los datos de los usuarios de redes sociales. Un valor en alza, junto al oro. Los mecanismos para captarlos y negociar con ellos han convertido la red en un territorio minado en el que la información íntima y sensible sale tocada, sin remedio. Si es algo inevitable para adultos presuntamente maduros, ¿qué cabe esperar de la exposición de adolescentes y niños, con su escasa dosis de prudencia y su natural comportamiento irreflexivo e impulsivo?

La gestión de ese universo de datos comercializables comporta la posibilidad de condicionar los gustos de quienes caen en sus redes, guiando su elección de marcas y su manera de pensar. Los que controlan estas compañías tecnológicas son escandalosamente ricos. Se dice que siempre hubo poderes en la sombra que movían los hilos, especulando con los precios, haciendo caer bolsas y gobiernos, y estallar guerras. Hace un tiempo eran completos desconocidos, pero ahora sus nombres resultan familiares. Han perdido el anonimato y ya no rehúyen los focos mediáticos. Son los tecno-oligarcas., que usan eso que llaman el algoritmo para conseguir pasta a costa de la salud y de la felicidad de su clientela. Detrás de todo ello están las claves del ciberacoso, que conduce al suicidio.

El más rico y repugnante se llama Elon Musk (X, ex Twitter), que tiene 850.000.000.000 dólares. El resto son unos tiesos a su vera: L. Page y S. Brin (Google/YouTube), M. Zuckerberg (Meta, con WhatsApp/Threads/Facebook), J. Bezos (Amazon), L. Ellison (Oracle/TikTok), P. Thiel (Founders Fund), P. Dúrov (Telegram), A. Karp (Palantir) y S. Altman (OpenAI).

Son a los que ahora se enfrenta la UE para tratar de protegernos, con Trump y Musk a la cabeza. Los que enamoran a Ayuso y Abascal, los iconos de su “libertad”.