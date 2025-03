El kit que nos retrata como débiles

CÓMO nos verán de acomodados las autoridades europeas que nos dicen qué productos debemos tener en casa para reaccionar ante catástrofes, guerras, pandemias, desastres climáticos, ciberataques y otras amenazas. La pregunta no es qué informes tienen de las consecuencias del brusco zarandeo al que nos somete el botarate de Trump, sino del perfil del europeo medio. Nos ven blandos, instalados en la zona de confort, con poco espíritu de sacrificio, escasa capacidad previsora y con mentalidad poco enfocada al esfuerzo. No es normal que el gobierno europeo tenga que tirar de buen humor para decirnos que siempre debemos tener la documentación oficial, las gafas, dos litros de agua por persona, cargadores portátiles para el teléfono y el ordenador, alimentos enlatados y barritas energéticas, abrigos, etcétera. Todos debemos tener preparado el denominado kit de emergencia para sobrevivir durante 72 horas sin necesidad de ayuda exterior. El tutorial está protagonizado por la comisaria europea de Igualdad y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, una política muy conocida en Bélgica por sus años de periodista de televisión. Semejante vídeo demuestra que somos frágiles y nos ven... frágiles. Disfrutamos de un estado del bienestar que de pronto se ha quedado en tenguerengue tras las elecciones en los Estados Unidos y que ha generado una cultura basada en una interminable lista de derechos con escasas referencias a las obligaciones. Hemos pasado años viviendo en el marco mental del buenismo. Por eso hasta el presidente del Gobierno se mete en el jardín de evitar el uso del término “rearme” a la hora de afrontar el aumento de la partida de Defensa, no nos vaya a entrar un ataque de ansiedad. Nos tratan como tiernos corderos, no quieren decir con claridad que Europa necesita un ejército propio con urgencia y que Trump nos ha soltado de la mano y nos quiere débiles. A Trump le sobra Europa. El mundo de certezas que hemos disfrutado tantos años se ha tambaleado de forma grave en muy poco tiempo. Y nos ha cogido con el paso cambiado. Ahora quieren que tengamos un kit de emergencia, mientras no nos queda otra que gastar más en la industria militar. A Hadja Lahbib solo le ha faltado decir que en el kit no metamos deberes escolares para los niños, que ya pasan demasiadas horas en el colegio. Cuando la Junta monta una campaña para difundir que las tareas del hogar corresponden a todos, y Europa otra para que nos preparemos para una emergencia, es que ni somos tan avanzados ni tan fuertes. Se nos cayó el maquillaje. Nos han acostumbrado mal.