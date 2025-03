La izquierda caquita de Hollywood

Cuando, durante la caza de brujas desatada por el senador McCarthy en los años 50 contra la izquierda de Hollywood, muchos directores y actores delataron a sus compañeros ante el Comité de Actividades Antiamericanas, Orson Welles los condenó con una frase a la altura de su genio y de su ingenio: “Lo peor de la izquierda de Hollywood es que traicionó, no para salvar sus vidas, sino sus piscinas”. Lo recordé viendo resúmenes de la ceremonia de los Oscar. Hace muchos años que no me interesa. Quizás desde que en 1975 Alguien voló sobre el nido del cuco se lo arrebató a Barry Lyndon, Día de perros o Tiburón. O desde que un año después Rocky ganó a Taxi Driver. Algo de confianza recuperé cuando en el 77 y el 78 ganaron Annie Hall y El cazador. Pero para volver a perderla, ya para siempre, cuando después solo lo ganaron medianías con pocas, muy pocas, excepciones.

Pero a lo que iba: recordé la demoledora frase de Welles al ver como el presentador, los actores y los directores, tan políticamente combativos en otras ediciones, se hacían caquita frente a Trump. Se acaba de producir el vergonzoso espectáculo de la humillación de Zelenski en la Casa Blanca. Por primera vez en su historia los Estados Unidos contemplaban a un presidente con los modos y el discurso de un dictador bananero. Por primera vez en un siglo, desde que el 6 de abril de 1917 Woodrow Wilson declaró la guerra a Alemania, Estados Unidos se desentendía de Europa. Por primera vez desde 1945 el vicepresidente chuleaba a las democracias europeas acusándolas de ser ellas, y no Rusia, el problema; y tanto él como su presidente se alineaban con el agresor Putin mientras Musk apoyaba a la extrema derecha alemana. Por primera vez un presidente llamó en la Casa Blanca y ante los medios “estúpido” a su predecesor.

Esto pasó –después que otras cosas muy graves para la democracia americana pasaran– apenas 48 horas antes de la ceremonia de los Oscar. Pero callaron. El vídeo de Robert De Niro diciendo “Fuck Trump” que circula estos días se remonta a la entrega de los premios Tony en 2018 (y la CBS lo censuró en su retransmisión). El silencio en la entrega de los Oscar sobre el peligroso disparate de presidente que tienen y la vergüenza de lo sucedido en la Casa Blanca gritaba –porque también los silencios gritan– “Fuck Zelenski” y “Fuck Europe”. Será por salvar sus piscinas.