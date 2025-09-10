Iniciamos el curso

Las vacaciones tan necesarias y nada sobrevaloradas ya han finalizado para el alumnado y los docentes que los acompañamos. Seguramente durante todos esos días las administraciones habrán solucionado todos los problemas existentes en el ámbito educativo, ¿o no?

Todos los pasos de peatones estarán pintados para ayudar a los colegiales y a sus familias llegar al centro, ¿o no? Todas las obras menores programadas, finalizadas; en los cuartos de baño, con todos los grifos funcionando, los ascensores, las ventanas y puertas reparadas, las persianas bien posicionadas, ¿o no? El mantenimiento eléctrico estará probado, no existirá ningún aula o dependencia con bombillas fundidas o enchufes sin conexión, con las pizarras digitales, ordenadores puestos al día, y el wifi funcionando, ¿o no? La limpieza se notará desde lejos por su brillantez tanto en dependencias internas como en fachadas y patios, ¿o no? Los libros de la “gratuidad” estarán repuestos, organizados y cambiados los estropeados, ¿o no? Las aulas tendrán un mínimo de 1,5 metros cuadrados por alumno, como indica el Real Decreto 132/2010, y el número no sobrepasará los 25 en Primaria ni los 30 en Secundaria, ¿o no?

El profesorado estará asignado a sus centros, a sus aulas, el 1 de septiembre, teniendo conocimiento de las clases que imparte, ¿o no?

Este verano me han dado una gran alegría. Me he encontrado con la noticia de la creación de un centro escolar en la zona de Santa Margarita. Bueno, en realidad se habla de la cesión del terreno. Es increíble que en la zona del Zabal, Santa Margarita y Venta Melchor no exista ningún centro educativo. Es el territorio que más ha crecido en población en La Línea. ¿Cuánta contaminación produce el transporte diario de unos mil alumnos que viven en estas zonas?

Si la apuesta es que La Línea sea una Ciudad Amable, es decir, en la que se dé prioridad a las personas, se promueva la movilidad sostenible, se recuperen espacios públicos y la cohesión social, sin olvidarnos de las mejoras de medio ambiente, el centro educativo en esta zona será imprescindible. Las quejas de los vecinos por esta situación son históricas, incluso con denuncia al Defensor del Pueblo, esperemos que no se enrede en la burocracia de la Administración.