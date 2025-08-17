La infatigable labor del Infoca

Postrimerías
Ignacio F. Garmendia
Vivir al día
De aca...
El dispositivo contra los incendios forestales del Plan Infoca ha vuelto a dar muestras de coordinación y saber hacer en la extinción del virulento incendio forestal declarado el lunes en la Sierra de la Plata. Las condiciones para los bomberos forestales, bomberos del Consorcio y agentes de la autoridad a la hora de hacer frente al siniestro y sus consecuencias no fueron fáciles. Tuvieron que evacuar a más de 2.000 personas de Atlanterra por una angosta carretera a contrarreloj. La coordinación fue fundamental para evitar daños personales.
También te puede interesar
Postrimerías
Ignacio F. Garmendia
Vivir al día
Gafas de cerca
Tacho Rufino
¿Quién paga el fuego?
Confabulario
Manuel Gregorio González
Nostalgias imperiales
Crónicas levantiscas
Juan M. Marqués Perales
Trump quiere el Nobel de la ‘Pax’
Lo último