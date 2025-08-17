La infatigable labor del Infoca

El dispositivo contra los incendios forestales del Plan Infoca ha vuelto a dar muestras de coordinación y saber hacer en la extinción del virulento incendio forestal declarado el lunes en la Sierra de la Plata. Las condiciones para los bomberos forestales, bomberos del Consorcio y agentes de la autoridad a la hora de hacer frente al siniestro y sus consecuencias no fueron fáciles. Tuvieron que evacuar a más de 2.000 personas de Atlanterra por una angosta carretera a contrarreloj. La coordinación fue fundamental para evitar daños personales.