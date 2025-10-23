¿Hora de verano o invierno?

Aún era de noche en Madrid, a las 7:59 del pasado lunes, cuando el presidente Pedro Sánchez puso un mensaje en la red social X para proponer la abolición de los cambios de hora en Europa, una medida que altera 60 minutos nuestras rutinas dos veces al año. En la madrugada de este domingo volveremos a pasar del horario de verano al de invierno, con un retraso del reloj que ya hacen de forma automática nuestros móviles o relojes inteligentes. En esta ocasión estamos masticando el cambio con mucha antelación, porque el anuncio del Gobierno ha abierto el enésimo debate en el país.

Incluso si damos por bueno ese dato del barómetro del CIS de 2023, que el 65,8% de los españoles está de acuerdo en suprimir los cambios de hora, lo siguiente que nos tenemos que plantear es con qué horario nos quedamos, con el actual de verano o con el de invierno. Esto es como la manta corta, que dependiendo de para donde tires te deja al aire los pies o la cabeza, porque con un formato, el de invierno, amanece y anochece antes, y con el de verano, los madrugadores se levantan de noche pero hay más tiempo de luz por la tarde.

Esto tendría que quedar unificado con el resto de Europa y ahí es donde la cosa se complica, porque la diferencia entre la hora del amanecer y atardecer en Roma o Berlín con Madrid es de alrededor de una hora. Y sobre todo, los usos y costumbres. No tiene el mismo interés un alemán que un español en que sea de día al salir de trabajar, cuando la temperatura de la calle puede estar bajo cero en invierno. En España, por contra, además de lo que a nosotros nos apetezca, están los intereses turísticos, porque alargar las tardes es un plus para las actividades económicas relacionadas con el ocio.

El presidente no se pronunció sobre esto, pero la ministra de Sanidad, Mónica García, sí lo ha hecho: “Soy del team invierno, el de la salud”, aludiendo a los beneficios para el sueño que describen los especialistas. Le han llovido críticas y la han llamado triste, sobre todo los más dados a la vida vespertina, aquellos que prefieren salir de trabajar y encontrar todavía algo de luz para el esparcimiento, aun a costa de tener que levantarse de noche para ir a trabajar. ¿Madrugadores versus trasnochadores? ¿O acabará siendo cosa de derechas y de izquierdas? Cualquier tema es bueno para hacer bandos.