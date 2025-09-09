De Homero a Dua Lipa

Hace unos días leía en The Economist un artículo que se titulaba ¿El declive de la lectura está haciendo que la política sea más tonta? En él se citan varios estudios que concluyen que la sociedad lee menos en general, especialmente los jóvenes, a los que se achaca falta de concentración. Producto de esto –o al revés– las estructuras de las frases de los nuevos libros también están cambiando, cada vez las oraciones son más cortas.

Las distracciones no son nuevas, aunque con los avances tecnológicos hemos alcanzado cotas de estimulación sensorial nunca antes contempladas. Tampoco, en general, podemos culpar a los precios de los libros. Los hay económicos y a pocos clics se pueden encontrar gratis en distintos formatos.

Los discursos políticos también han sido analizados y contradicen esa farsa generacional de jóvenes iletrados y viejos sabios. “Una disminución de la sofisticación literaria puede conducir a una disminución de la sofisticación política”, sugieren en el artículo en referencia a que los discursos parlamentarios británicos se han acortado y que los discursos presidenciales estadounidenses han bajado de nivel intelectual: de postgraduado (Washington) a estudiante de secundaria (Trump). Uno de los profesores citados teme que como consecuencia de la incapacidad de leer prosa compleja también se pierda la capacidad de desarrollar ideas complejas que “permitan ver matices y mantener juntos dos pensamientos contradictorios”. Hechos que encajan en la extrema polarización política.

Los renacentistas Lorenzo Valla, Leonardo Bruni y otros, como mi profesor de Cultura Moderna Carlos Alberto, defendían el cultivo de las humanidades como refinamiento del pensamiento y, por ende, de la política. Pero no quiero sonar ni iluso ni carca en esta alabanza a las letras.

Por ejemplo, Boris Johnson es capaz de citar extractos de la Ilíada de Homero en griego de memoria y eso no lo hace mejor político o persona. Aun así, leer libros abre la puerta a conocer más y mejor, matiza ideas y/o las proporciona. ¿Cuáles son los beneficios de no leer? Por dar un ejemplo moderno de buena influencia: la cantante Dua Lipa hace reseñas y recomendaciones de lecturas en la plataforma cultural Service95.