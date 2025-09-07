De aca...
Un homenaje pendiente
El pretendido tributo que el Ayuntamiento de Algeciras ha pretendido brindar al arquitecto Manuel Sánchez Arcas, artífice junto al ingeniero Eduardo Torroja del mercado de abastos de la Villa Vieja, ha sido llevado a cabo con poca voluntad y menos acierto. Al hecho de que el nieto y único familiar de Sánchez Arcas, Alvar Haro, fue avisado sin tiempo para que pudiera asistir a la inauguración de la placa que lleva el nombre de su abuelo, se une el hecho de que el Consistorio relega el papel del homenajeado al de mero director de la obra. Urge una rectificación.
