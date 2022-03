Los hombres y mujeres de Juanma en Génova

Juanma Moreno tendrá su hombre, o mujer, en la nueva Génova de Alberto Núñez Feijóo, en el núcleo duro de las reuniones de los lunes, con lo que repetirá el esquema de éxito que a Manuel Chaves le funcionó durante mucho tiempo. Una cabeza de puente en Madrid. Andalucía es la comunidad que más militantes aporta al PP, y aquí reside su principal Gobierno autonómico. Cuando Andalucía ha votado al PP en unas generales, como le ocurrió a Mariano Rajoy, las mayorías son absolutas.

Elías Bendodo, consejero de Presidencia, no ha podido ser el secretario general porque el número dos del PP nacional debe estar a tiempo completo en Génova, y Moreno lo quiere en la Junta, aunque no hay que descartar que el malagueño forme parte del comité de dirección. Sólo hubo un número dos del PP que fue, a la vez, presidenta autonómica, María Dolores de Cospedal, quien ocupó un cargo al que Javier Arenas renunció porque debía ocuparse por completo de Andalucía. Aquella decisión de Rajoy, la de Cospedal, se reveló errónea al poco tiempo, pero el ex presidente del Gobierno insistió en ella hasta dejar al partido roto en dos, o de Soraya o de la Cospe, pugna de la que Pablo Casado salió vencedor en primera instancia.

Y si no es Bendodo quien está en el comité de dirección, será Loles López, que es la secretaria general del PP andaluz y una de las pocas personas que estuvieron siempre con el hoy presidente de la Junta. También Bendodo. Y Pamela Hoyos, que le abrió un hueco en Cantabria cuando Moreno se presentó por la montaña, y hoy es una de las jefas del Ala Este de San Telmo. Fátima Báñez está en esa carrera, pero no sería, exactamente, una cuota de Moreno.

La estructura de mando del PP parte de esa dirección nacional, la que Fraga reunía en sus legendarios maitines, y avanza hacia el comité ejecutivo, donde habrá más andaluces. Es posible que Feijóo, que ya cuenta con el apoyo de Andalucía, prefiera un secretario general de Madrid, por lo que en su día pueda intentar Isabel Díaz Ayuso, quien al día de hoy es la preferida del votante del PP y de Vox, pero no de una España templada que se siente más segura con el gallego. El problema más grave de quien aún sigue siendo el presidente de la Xunta es Vox, de momento lo deja atrás, vienen días de efecto Feijóo, pero no durarán mucho. Su primera prueba será Andalucía, donde Moreno no sólo aspirar a gobernar en solitario, sino que tiene el reto de ganar unas elecciones por primera vez. Del fulgor del congreso de Sevilla dependerá que vayamos a las elecciones en junio u octubre, pero si Juanma Moreno las deja cuando toca, en otoño, nadie le echará nada en cara. No será Castilla y León.