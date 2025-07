La historia nos juzgará

Pretendía cerrar esta temporada despidiéndome hasta septiembre con una columna amable que aportara una reflexión sintética de los principales hitos relativos a las relaciones internacionales con un impacto en nuestro territorio del Campo de Gibraltar, especialmente las negociaciones sobre el estatuto europeo de Gibraltar. Sería una forma amable de encarar el caluroso mes de agosto. No obstante, los terribles hechos que están sucediendo actualmente en Gaza me obligan a replantear mi posición y a dedicar esta última columna al genocidio que se está realizando, cometido con un grado de perversidad que pocas veces se ha conocido en la historia reciente de la humanidad. Utilizar uno de los ejércitos más poderosos tecnológicamente contra la población desesperada por conseguir algo de comida alcanza cuotas de maldad y vileza que no deben quedar impunes. Creo que es terrorífico plantear utilizar el hambre como arma generalizada para acabar con una población entera y poder disponer libremente de su territorio.

Cuando en los libros de historia se analice lo sucedido será muy difícil que alguien salga bien parado ante la comisión de un genocidio planificado de forma extremadamente cruel. Por supuesto, el principal responsable de este crimen que sacude la conciencia jurídica de la humanidad es Netanyahu y su Gobierno de fanáticos religiosos, pero también tienen un papel de responsabilidad otros actores en distinto grado: La población civil israelí que salvo excepciones calla cobardemente ante las atrocidades; el Gobierno de los Estados Unidos de América, cómplice activo de la masacre y proveedor de recursos militares y armamento a Israel; el movimiento terrorista Hamás que continúa con el secuestro de civiles inocentes; los Gobiernos que apoyan a Israel, en particular de países árabes como Marruecos a cambio de apoyo militar para otra ocupación, la del Sáhara Occidental; la población civil global que asiste en gran parte de forma pasiva ante la comisión de un genocidio. A todos ellos la historia les juzgará severamente.

Sirva esta humilde columna como denuncia de unos hechos intolerables que deben cesar y sus responsables juzgados y condenados ante instancias internacionales por comisión de genocidio y otros graves crímenes que afectan a toda la humanidad.