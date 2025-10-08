Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Hispanidad es: 1. Carácter genérico de todos los pueblos de lengua y cultura hispánica. 2. Conjunto y comunidad de los pueblos hispánicos.

El 12 de octubre, día de la Hispanidad, conmemora la efeméride histórica del descubrimiento de América y el nacimiento del Imperio Español. ¿El descubrimiento de América es para celebrarlo? Es parte de nuestra historia; con lo positivo debemos complacernos, y de lo negativo, aprender. Lo que está claro es que los hechos no podemos cambiarlos.

Libros sobre la Hispanidad tenemos muchos, con planteamientos ideológicos diferentes. Cada uno de ellos nos desarrolla una historia distinta, como el multiverso Marvel. Son los mismos hechos con múltiples interpretaciones, como una mariquitina para acomodarla a nuestro ideario.

Para bucear directamente en los protagonistas tenemos el libro Los cuatro viajes: testamento de Cristóbal Colón. Venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, es una denuncia de la colonización saqueadora. En el otro extremo tenemos a Arturo Pérez Reverte esbozando Una Historia de España. Y por último, Defensa de la Hispanidad, de Ramiro de Maeztu.

El encuentro de Europa con América en 1492 a través de España no podemos analizarlo con la mente de nuestra época. Claro que se vivieron hechos oscuros, con más tonalidades de grises que blancos inmaculados, pero tampoco podemos caer en leyendas negras. Los lazos culturales y lingüísticos nos han enriquecido a todos.

Muchos historiadores plantean que el Reino de España no usó nunca el término de “colonia”, sino que todas eran tierras de España. Los europeos tenían colonias de donde sacaban riqueza, construyendo infraestructuras para explotarla. Sin embargo, España a la vez que “extraía productos” construía ciudades, universidades y catedrales en las tierras americanas. El mestizaje es una prueba del acercamiento, y la existencia de los pueblos anteriores a la llegada de los españoles demuestra que el comportamiento fue muy diferente al que tuvieron otros que masacraron a los pueblos autóctonos o los encerraron en reservas.

Del pasado debemos aprender a ser tolerantes y basar nuestra relación en la cooperación; no obstante, la fórmula no es flagelarnos con leyendas negras.