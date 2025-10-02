Y tú, ¿qué hiciste?

La visión diaria de la comisión en directo de un genocidio en Gaza es sencillamente insoportable. Es cierto que el comportamiento del ser humano a lo largo de la historia ha producido enormes cantidades de sufrimiento con masacres y matanzas en todos los continentes. Desafortunadamente se han practicado numerosos genocidios desde tiempos antiguos a lo largo de los siglos. Un simple resumen es sencillamente imposible en esta columna. Los libros de historia nos ilustran con pasajes e imágenes de tiempos pasados en blanco y negro de los que probablemente aprendimos poco, pero lo que es seguro es que la generación actual no pudo hacer nada, sino tal vez, extraer algunas lecciones.

Sin embargo, el comportamiento inhumano del Gobierno israelí es trasmitido en directo siendo todos testigos de la terrible comisión de un genocidio en Gaza. Aunque cuando se trata de figuras jurídicas complejas hay siempre que tener una cierta cautela, lo cierto es que son varios ya los organismos internaciones que han atribuido directamente el término genocidio al criminal comportamiento de Netanyahu y su Gobierno. La cuestión que pretendo plantear es sencilla. Si la sociedad civil contemporánea no pudo obviamente hacer nada en relación con genocidios pasados ¿qué puede hacer ahora cuando está sucediendo en el tiempo presente un genocidio atroz y cruel?

La figura jurídica de genocidio se forjó en el contexto de las atrocidades del ejército nazi en el este de Europa. Fue un judío de origen polaco, Rafael Lemkin, quien acuñó tanto el término como el sentido jurídico de una nueva figura innovadora en el derecho internacional con un enorme poder transformador. Actualmente su definición la encontramos en la Convención sobre Genocidio de 1948 y el Estatuto de Roma por el que se constituye la Corte Penal Internacional y, básicamente, sin entrar en matices jurídicos, es el intento de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Lo fundamental, además de la definición, son las obligaciones jurídicas de los Estados para prevenirlo y sancionarlo.

Si los Estados no actúan, es la hora de la sociedad civil. En Algeciras, en la Plazoleta de San Isidro, mañana viernes Amnistía Internacional organiza un acto en solidaridad con Gaza.