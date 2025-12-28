Héroes y villanos

Ahora es el tiempo de los Reyes Magos que acuden desde Oriente para adorar al niño y entregarles sus regalos: oro, incienso y mirra. A pesar de su fama, solo uno de los evangelios canónicos (el de Mateo) habla de estos “magos”, eso sí, sin precisar sus nombres, ni calificarles de reyes y ni siquiera decir cuántos eran. Fue en el siglo III d.C. cuando se les ascendió de “personas pudientes” a la categoría de “reyes”, se fijó en tres su número y se les dio nombre: Melchor, Gaspar y Baltasar (que aún tendría que esperar hasta el siglo XV para que se le tiznara la piel). Siguiendo a una estrella los Reyes Magos buscan “al rey de los judíos que ha nacido” y la estrella les guía hasta Belén donde adoran y presentan sus ofrendas al recién nacido.

La visita de estos extranjeros causó turbación y desconfianza en Herodes, el rey de Judea desde el 34 a.C., que veía al Mesías como un potencial rival a ocupar su trono. Herodes les ruega a los magos que averigüen el sitio preciso en que se encuentra el niño para poder ir él también a agasajarlo. Sin embargo, un ángel advierte a los magos de las aviesas intenciones de Herodes respecto a su supuesto competidor y estos no regresan a informarlo provocando la ira del rey. Al mismo tiempo San José ha sido avisado en sueños de la amenaza que se cierne sobre su retoño y de la conveniencia en que huya a Egipto con su familia. Cuando Herodes se dio cuenta que había sido engañado, dio la orden de matar a todos los niños menores de dos años en Belén y sus alrededores, confiando que semejante infanticidio se llevase por delante al aspirante a ser nuevo rey de los judíos.

Desde que en el año 40 a.C. fue investido Rey de los judíos por el Senado romano, Herodes estuvo obsesionado con que los que le rodeaban intentasen destronarle. Tal era su paranoia que fue asesinando a todos aquellos que el sospechaba que estaban deseosos de sustituirle. Eliminó a su cuñado, su suegra, a su esposa y a tres de sus hijos. Así que, aunque no hay fuentes contemporáneas que hagan referencia a la matanza de los inocentes, dado el carácter paranoico del personaje, el hecho resulta extremadamente coherente con su comportamiento. No obstante, lo aborrecible de su crimen ha hecho que el relato navideño pase de soslayo por el villano para recrearse con los héroes, los Reyes Magos.