Guerra templada en el Campo de Gibraltar

Hace unos días, el submarino ruso Novorossiysk, una embarcación diésel-eléctrica de la Flota del Mar Negro, sufrió un grave accidente en el Estrecho de Gibraltar. Según difundió un canal ruso gestinado por la oposición a Putin, esto provocó una acumulación crítica de combustible en su interior que supuso un riesgo de explosión.

En estos días de guerra, el buque espía Viktor Leonov también fue detectado entrando al Mediterráneo desde el Atlántico a través del Estrecho. La Armada española participa activamente rastreando y haciendo operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de estos tránsitos.

Desde 2021 hasta agosto de 2024 pasaron 83 embarcaciones rusas por el Estrecho (la mayor parte militares o con suministros para la guerra). La cifra aumentó aproximadamente un 50% en 2024 respecto a 2023, según datos del Ministerio de Defensa español. Eso evidencia que solo un país puede sumar la presencia de decenas de buques de guerra en pocos años frente a las playas del Campo de Gibraltar. Pero también han sido avistados estadounidenses, canadienses, italianos, franceses y, por supuesto, ingleses.

Aunque no se ha hecho jamás público un recuento oficial y completo de todos los buques militares que pasan a nuestra vera en un año, cualquiera que sepa sumar puede concluir que la situación estratégica de la comarca, en el paso entre el Mediterráneo y el Atlántico, convierte la franja de agua que separa Europa de África en un espacio de enorme interés militar.

Quien mejor lo sabe es el Reino Unido, que en la negociación con la Unión Europea sobre Gibraltar puso como línea roja la soberanía militar británica sobre el Peñón antes que cualquier otra. La base naval de la Royal Navy en el Peñón no ha dejado de aumentar el trasiego de submarinos nucleares y otros navíos.

Con tres conflictos bélicos en territorio europeo y en sus inmediaciones, en Ucrania, Palestina y Sudán, la Roca ha revalorizado en los últimos años su papel en la Defensa del Mediterráneo.

Toda esta guerra templada en las aguas en las que se bañan o pescan nuestras hijas e hijos, todos los riesgos, las tensiones y la inseguridad que hay frente a nuestras casas no reporta nada a la comarca. De momento, porque seguro que ahora que se va a firmar el tratado sobre Gibraltar, las dos partes habrán previsto compensaciones económicas. Empezando por La Línea, como reciben en otras localidades como Rota o Morón, donde hay bases que comparten España y EEUU. Estoy convencidísimo de ello.