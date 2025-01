La gran farsa

Recuerda usted aquel acto que organizó el gobierno de Pedro Sánchez en el que aplastaron con una apisonadora un puñado de armas de ETA? Fue una de las ocurrencias que retratan al Ejecutivo sanchista con las que pretende reescribir la historia, con las que intenta adjudicarse méritos que no le corresponden. Aquel 4 de marzo de 2021, Sánchez se plantó ante tres hileras de pistolas colocadas en el suelo, y una máquina que pareciera se utilizaba para aplastar brea en una carretera pasó por encima sin ningún espectacular efecto previsto. Resultó tan decepcionante para los organizadores como humillante para las víctimas y ridículo para el resto de los espectadores. Sánchez, al que dejaron plantados todos los presidentes que sí contribuyeron a acabar con la banda terrorista llegó a decir que ese acto contribuía a dignificar la memoria de las víctimas. Esta semana Pedro Sánchez, también al que han plantado todos, y todos son todos los partidos políticos, resucita a su Franco del alma defendiendo que la dictadura “puede volver” . Decía Hegel que los grandes acontecimientos mundiales ocurren dos veces. Y Marx acotaba que la primera como tragedia y la segunda como farsa. Esta es la práctica de Sánchez: elije acontecimientos del pasado para que nos dividan y en su segunda versión cae en el más absoluto de los ridículos. No le digo que no pueda volver la dictadura viendo los comportamientos de su gestión puesto que a la dictadura le gusta tenernos controlados, distraernos con espectáculos. Le gusta dominar el conocimiento limitando la cultura, las ideas, bajando el nivel educativo, censurando la información. Todo esto era de la época del franquismo y ahora está de plena actualidad, en su mano. Con lo tranquilos que estábamos en Andalucía el “puto amo” nos manda, a patadas, a María Jesús Montero, que con sus gritos comunistas pretende romper nuestra paz y crecimiento del que gozamos. Otra a quien le gusta eso de volver a remover los grandes acontecimientos, pongamos por caso los ERE. El mayor caso de corrupción de Europa, organizado, diseñado por los gobiernos socialistas, ella dice que es un invento del PP. Pues eso: que sacan a pasear cosas del pasado para motivar el odio, levantar sus idealizados muros, y escribir sobre las mismas líneas de la historia mentiras que, de manera muy peligrosa, pueden creer nuestros hijos. Que sepan ellos, que ningún socialista salió para acabar con la dictadura de su querido Franco. La democracia la conquistaron, principalmente, la derecha y el rey Juan Carlos. El resto es una farsa.