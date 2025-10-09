Gibraltar: reto medioambiental

El historiador linense José Beneroso me invitó a participar en la I Jornada Historias de la Verja. Obviamente, no soy un experto en historia, por ello, preferí enfocar mi comunicación en el reto que tiene por delante Gibraltar, en términos medioambientales, con su entrada en Schengen.

El pasado 25 de septiembre, Europa Sur recogía las declaraciones de la Comisión Europea donde reconocía que era consciente de las (malas) prácticas medioambientales de Gibraltar tras la intervención de Antonio Muñoz de Verdemar. Esa consciencia se ve igualmente en los comunicados que ha ido publicando tras las diversas reuniones realizadas con el Reino Unido. Por ejemplo, en la última nota de prensa sobre las reuniones bilaterales, publicada el pasado 11 de junio, afirmaba que el acuerdo incluiría “compromisos para garantizar condiciones equitativas en materia de […] medio ambiente, comercio y desarrollo sostenible […]”. Especificando que “también se incluirá una cooperación específica en cuestiones medioambientales”. Es decir, que el acuerdo por el cual Gibraltar entrará en Schengen y permitirá levantar la Verja incluirá condiciones específicas no solo en materias de impuestos, sino también en materia medioambiental.

Si dicho acuerdo supone el cumplimiento de la normativa europea de protección del medioambiente, puede que estemos ante un reto para Gibraltar no menos importante que el reducir la diferencia impositiva a ambos lados de la Verja. Si usted se anima a buscar la política medioambiental de Gibraltar, encontrará como la misma data de 2013 e incluye una decena de ejes para los cuales incluye objetivos y acciones a cumplir. Si analiza más en profundidad, la fecha de vencimiento de la mayoría de las acciones es 2013-2015. Sin embargo, diez años después, en 2025, algunas de las acciones incluidas en dicho plan siguen sin estar terminadas. La más flagrante, la depuradora de aguas residuales. De acuerdo al plan de Gibraltar, dicha depuradora, situada en Punta Europa, debería haber estado terminada en 2015; sin embargo, el anuncio de licitación de las obras data de 2023 y no consta que las obras estén en marcha o fecha de finalización.

Hasta ahora, Gibraltar ha mostrado más preocupación por su desarrollo económico y su soberanía que por la protección del medioambiente. Sin embargo, saber que la UE puede incluir compromisos medioambientales, puede ayudarnos a crecer como comarca cuidando el entorno privilegiado que nos rodea.