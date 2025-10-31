El Nobel de Química 2025 se ha concedido a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi por crear un nuevo tipo de materiales, las estructuras en forma de red metalorgánicas (MOF), capaces de absorber contaminantes o suministrar fármacos. Yagui, nacido en Amán, es hijo de refugiados palestinos procedentes de una aldea al norte de Gaza que, en 1948, huyeron de las tropas judías durante la llamada Nakba. Creció en un hogar en el que su numerosa familia convivía en una sola habitación con el ganado que criaba para sobrevivir, con apenas unas horas semanales de agua potable y sin electricidad.

Hizo su carrera en EEUU donde, animado por su padre, se trasladó muy joven. La lectura de un libro sobre moléculas, encontrado en la Biblioteca de Amán cuando tenía 10 años, inició su pasión por la química.

Desde niño ya imaginaba cómo podría obtener agua del aire del desierto. En una entrevista con la organización del Nobel consideraba el galardón, como “un ejemplo de la fuerza igualadora de la ciencia”. ¡Qué maravillosa razón!

Los MOF están formados por metales y moléculas orgánicas que constituyen una red tridimensional con una enorme porosidad. Un solo gramo de MOF tiene la superficie interna de un campo de fútbol. Esta arquitectura molecular funciona además como una esponja capaz de absorber líquidos o gases.

Un hallazgo realizado en 2006 por Yagui y colaboradores, un nuevo tipo de MOF que puede cambiar de una estructura abierta a otra más densa, ha sido fundamental para que investigadores del Centro Interdisciplinar de Química y Biología de la Universidad de La Coruña descubrieran que esos materiales eran “respiros calóricos” (absorben o emiten calor cuando respiran gases). Por primera vez, un grupo español demostraba experimentalmente un efecto respiro-calórico en un material de este tipo.

Hablando de premios y de química, tengo que hablarles de una amiga y compañera de Diverciencia, Nuria Muñoz Molina, profesora de Química en nuestra ciudad y flamante Premio a las Tareas Educativas y Divulgativas en Enseñanza Preuniversitaria 2025, otorgado por la Real Sociedad Española de Química. El amor a la ciencia y a la investigación nace en la etapa preuniversitaria. Las dos lo sabemos. Despertar la curiosidad de los alumnos es la clave, y Nuria lo hace. ¡Felicidades!