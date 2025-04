El papa Francisco consiguió algo realmente complicado: caía bien a los que supuestamente debían ser enemigos suyos (por ateos o por laicistas), y en cambio, caía mal a aquellos que deberían ser sus partidarios (por creyentes de toda la vida). Y aun así, al final no contentó ni a unos ni a otros. Pero es que unos y otros le exigían cosas que el Papa no podía ni quería hacer. La izquierda, por ejemplo, pretendía que Francisco convirtiera la Iglesia Católica en una inmensa ONG teledirigida por la ideología woke. Y lo que podríamos llamar derecha pretendía que Francisco devolviera la Iglesia a los tiempos pétreos (y pétreo viene de Pedro y de roca) en que la Iglesia era la Fortaleza Inexpugnable de la Cristiandad. Pero las dos cosas eran imposibles. Primero, porque Francisco era un creyente fervoroso que no quería convertir la Iglesia en una ONG, por mucho que defendiera el inequívoco mandato cristiano de misericordia y piedad hacia todos los desvalidos. Y segundo, porque ya no existe en este mundo líquido –o peor aún, puramente gaseoso– nada que pueda ser considerado una Fortaleza Inexpugnable. Por no existir, ya ni siquiera existe la vieja idea de la cristiandad.

En nuestros días, las intrigas vaticanas despiertan la curiosidad de los guionistas televisivos (basta ver The Young Pope), pero nadie se da cuenta de la verdadera tragedia a la que se han enfrentado los últimos papas (y en especial, el propio papa Francisco): ¿cómo es posible que el cristianismo sea la única religión que propugna el mandato inexcusable de la razón y que al mismo tiempo predica la misericordia hacia todas las personas desdichadas y marginadas, y que a pesar de esto sea una religión en retroceso que apenas cuenta con nuevos fieles en medio de una indiferencia o una hostilidad crecientes? ¿Por qué el islamismo fanático gana cada vez más adeptos y la Iglesia Católica los pierde? ¿Por qué las paparruchas New Age tienen más y más seguidores y apenas hay nuevos creyentes llenando las iglesias? ¿Por qué crece día a día el rencoroso nihilismo woke y retrocede la Iglesia que predica la hermandad universal?

¿Sabemos la respuesta? No. Y esta fue la gran tragedia de un Papa bueno como fue el papa Francisco: ¿por qué la razón y la misericordia ya no tienen ningún interés para una gran parte de la humanidad? ¿Por qué está ocurriendo esto?