De fotografía

Creo que una cámara te da más que hacer fotos, te brinda la oportunidad de conocer personas, lugares, momentos... Es un instrumento para poder entrar en sitios o asistir a hechos inolvidables, históricos, sorprendentes; situaciones que no podría haber cubierto si no fuera fotoperiodista. Admito que es una suerte. Yo particularmente le debo muchísimo al periodismo. En estos más de 30 años de esta maravillosa profesión no sólo he tomado imágenes, las he compartido con muchos de vosotros. Me ha dado la oportunidad de trabajar junto a grandes compañeros, de los cuales he aprendido y sigo aprendiendo. La fotografía es un lenguaje maravilloso que me hace disfrutar del arte de mirar y observar. Sigo sintiéndome como un niño curioso, que descubre cosas a diario, con licencia para disparar y atrapar momentos que mi retina contempla. Así lo siento y percibo. Bendita locura. Como escribió Milan Kundera, "la memoria no guarda películas, guarda fotografías".

Gracias, compañeros.