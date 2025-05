Formación para el puerto de Algeciras

Aunque desde fuera se puede vislumbrar el gran volumen de actividad que acoge el Puerto de Algeciras, hasta que no se ven sus entrañas uno no puede hacerse a la idea de todo lo que mueve en su interior. Conoce tu Puerto, la iniciativa que puso en marcha la Autoridad Portuaria hace ya nueve años en el marco de la conmemoración del Día Marítimo Europeo, permite ver buena parte de la actividad portuaria que a simple vista no se atisba.

A bordo del Jackelin, nada más salir desde la dársena pesquera –quizás esta es la única que ha disminuido con el paso de los años–, se puede ver en el muelle de embarcaciones auxiliares un trasiego que no cesa. En esta zona del Puerto, además de las embarcaciones de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, se encuentran las de las empresas que prestan servicio a los buques que están fondeados en la Bahía de Algeciras y el Estrecho. Su tarea va desde llevar víveres y suministros hasta llevar a cabo reparaciones. Para ello, las empresas necesitan patrones y tripulantes para estas embarcaciones, que debido al envejecimiento de las flotas y a la falta de relevo generacional tienen que hacer horas demás para poder cubrir toda la demanda.

En este contexto se puede decir que hay falta de trabajadores en el Puerto de Algeciras, no solo para pilotar estos barcos, sino para completar las tripulaciones, responsables del mantenimiento de la maquinaria o personal de tierra para diseñar las operativas marítimas. Pero el principal problema es que en el Campo de Gibraltar no hay un centro específico de Formación Profesional con el que estos puestos se puedan cubrir con trabajadores y las empresas tienen que buscar a la mayor parte de estos fuera de la comarca.

El más cercano es el Centro Público Integrado de Formación Profesional Zaporito, situado en San Fernando, que ofrece todos los ciclos formativos de la especialidad marítimo-pesquera. En Andalucía solo hay otros dos, uno en Huelva y otro en Almería, en una comunidad autónoma con 910 kilómetros de costa, la segunda de España por detrás de Galicia sin tener en cuenta las islas Canarias y Baleares, y varios puertos de interés general del Estado.

El jefe de Formación de la Dirección General de la Marina Mercante, Francisco Javier Benítez, estuvo en Algeciras el pasado martes en un coloquio organizado por el Propeller Club en el que puso sobre la mesa la necesidad para el Puerto de Algeciras de un centro como el Zaporito, propuesta respaldada por las empresas del sector. En un momento en el que se está poniendo en marcha la formación dual para dar cobertura a la demanda de trabajadores que generará la industria del hidrógeno verde, no estaría de más que también se tuviera en cuenta la formación de personal para un sector que necesita trabajadores desde ya.