De flechas.

Resulta cuanto menos curioso que el pasado 14 de febrero, fecha subrayada en rojo en el calendario de miles de parejas, novios matrimonios, etcétera, sea 24 horas después de otra fecha que no podemos ni debemos olvidar tampoco. La de todos aquellos que, por elección, malas experiencias o no, están solteros y también tienen un día marcado. Se trata de una celebración importante para no pocas personas, que se conoce como San Solterín -una horterada de nombre- y que tiene lugar cada 13 de febrero. Sabio en palabras, el maestro Leonard Cohen escribió aquello de "El amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males".

Hay muchas formas de demostrar el amor: con cariño, pasión, querer, aprecio, estima, apego, adoración o afecto. Por el filo de la navaja donde convergen el amor y la amistad, el yin y el yang del tiempo, quizás no hoy, quizás no mañana, pero vendrá y por el camino de tu vida se cruzará. Y si no ocurriese, pensad lo que le dijo Rick Blaine a IIsa Lund en la mítica Casablanca: "Siempre nos quedará París".