España se va a pique

Invadidos por extranjeros violadores y quitatrabajos, apagados los montes que ardieron por una turba de pirómanos inventados y con las listas de espera de la sanidad descontroladas, por culpa de tanto inmigrante caradura, este país se despeña.

Mientras mantenemos a raya a los talibanes impidiendo que celebren movidas de corderos degollados en pabellones deportivos, vamos reorganizando otra reconquista. De las zanjas ya se encarga el chavalote de las gafas.

A ver si damos un giro de timón, que los datos mienten y la economía va fatal, no se crea empleo, no se ha subido el salario mínimo, la calificación de la deuda pública española se hunde en los infiernos, no crecemos como los vecinos de la UE y la inversión extranjera está congelada. Que esto no puede ser.

¿A dónde vamos con un ministro de Economía que se llama Cuerpo, que sonríe y es educado? ¿Dónde se ha visto? ¡Al paredón, que el de las gafas pone la zanja!

La descalificación en el Palacio de las Cortes la reinauguró un tal Casado, líder conservador de corto recorrido, debidamente apuñalado por una colega a la que le mentó las sinvergonzonerías de un hermanísimo que negociaba con mascarillas. Tal tipo dejó el listón alto, de modo que los que llegaron después tuvieron que currarse la tarea para hacerse notar. La batuta, eso sí, la lleva la presidenta de la capital, marcando el paso con una historia de frutas que, entre eufemismos y circunloquios, da ejemplo de la peor educación y chulería que se dispensa por estos pagos.

Entretanto, la gente de bien se ha lanzado a blanquear al franquismo con entusiasmo, que el general del Ferrol era buena gente porque construía pantanos e impulsaba la Seguridad Social. Sencillito. Sin mención a golpes de Estado, guerras civiles o represiones sanguinarias. Buena gente. Como el Estado judío, que, dado su derecho a defenderse del terrorismo, puede liquidar impunemente a quien considere, causar desplazamientos masivos de población y liquidar por hambre a un grupo étnico. Y, como denuncies esto, que sepas que eres un antisemita.

Nobel de la paz para Mr. Trump, please. Como si no hubiese sido el cómplice necesario en las decenas de miles de asesinados en Gaza.