El ejemplo Insur

Ricardo Pumar, presidente de Grupo Insur, durante su discurso en el acto institucional por el 80º aniversario de la compañía.

UNA de las pocas empresas cotizadas que tiene Andalucía, Inmobiliaria del Sur, matriz de Grupo Insur, cumple este mes de septiembre 80 años. Una efeméride como esa ya merece ser tenida en cuenta como un hito destacable, sobre todo en un sector como el de la promoción y la construcción de inmuebles que es cíclico y ha sido de los más castigados en los periodos de crisis.

No podemos olvidar que la Gran Recesión, la profunda depresión económica que vivió el mundo entero y España en particular, arrolló a muchas de las más importantes empresas que se dedicaban a esa actividad.

Insur, en cambio, pasó con creces esa dura prueba de resistencia. Y si lo hizo fue porque supo invertir con prudencia y, sobre todo, generar un negocio patrimonial que proporcionó ingresos recurrentes que permitieron mantener la actividad y la mayor parte del empleo que generaba antes del desplome financiero global que se produjo en cadena desde mediado el año 2007 y que mantuvo en recesión a la economía hasta el año 2014.

Ricardo Pumar, presidente de la compañía e integrante de la tercera generación de una de las tres familias fundadoras, recordaba ayer mismo la importancia de ese negocio patrimonial y que la operación de dio origen a crear Inmobiliaria del Sur –el desarrollo inmobiliario de la avenida República Argentina de Sevilla– determinó su nacimiento. Al igual que su salida a Bolsa en 1984. El capital inicial de la compañía prácticamente se consumió con la compra de aquellos suelos, lo que provocó que se lanzase una ampliación de capital por la que se unieron nuevos socios a los tres fundadores. Esa ampliación de los accionistas también llevó a que la empresa se convirtiese en cotizada, para que los socios que quisiesen pudieran salir del capital si es lo que deseaban.

Insur es una empresa que además ha sido pionera en otros campos. Es una de las pocas que ha utilizado el Mercado Alternativa de Renta Fija (MARF) en Andalucía para obtener financiación distinta a la bancaria, una camino que siguen sin utilizar muchos empresarios andaluces.

A Andalucía le hacen falta muchas empresas como Insur o como la también sevillana Persán, que igualmente cumplió ochenta no hace tanto.

Empresas líderes, con gran implantación en su sector y con un tamaño creciente que les permite competir con garantías. Ganar tamaño sigue siendo la gran asignatura pendiente del empresariado andaluz.