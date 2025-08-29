La edad de las rocas

Crónicas levantiscas
Juan M. Marqués Perales
Una cámara, 20 muertos
El mundo de ayer
El 14 de febrero de 1990, dos meses antes de que yo naciera, la sonda Voyager 1 tomó una foto de la Tierra a unos 6000 millones de kilómetros. Recuerdo las palabras que Carl Sagan escribió sobre ese punto azul pálido, oculto en la vastedad del espacio: “En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos de los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido, vivió su vida. […] Quizás no hay mejor demostración de la soberbia humana que esta imagen distante de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos más amablemente los unos a los otros y de preservar y apreciar el pálido punto azul, el único hogar que hemos conocido.”
Todo esto se nos olvida con frecuencia. Nos creemos únicos, sobre todo de niños. Antes de dedicarse a las matemáticas, mi hermano quiso ser geólogo, lo que a mí, que a la sazón tenía doce años, me pareció una decisión absurda. Las piedras son aburridas, y su muda dureza apenas promete ciertas variaciones de color y profundidad. Estaba muy equivocado: cualquier disciplina contiene los elementos necesarios para resultar fascinante, y no es raro encontrar a personas que dedican toda su vida a los más recónditos rincones de los más peregrinos oficios. La geología, cuando uno lee algo del tema, contiene secretos escritos en una lengua secreta y profunda. Todo conocimiento es autoconocimiento.
La principal virtud de la geología y de todas esas ciencias que se remontan a épocas profundas y míticas es tal vez la humildad con que nos bañan. Todos nuestros problemas, toda nuestra vida, parecen jugar un papel irrisorio. Cuando veo a un mosquito revolotear por mi casa, o imagino los ácaros que dormitan en mi sofá o en mi cama, o vislumbro esos bichitos minúsculos que nadan en mi vista enturbiada, pienso que ellos también, a su modo, tienen sus brillantes intuiciones, sus revoluciones calladas, sus atracciones fatales.
Es un alivio poder contemplar a veces nuestra vida desde esa distancia, pensar que mucho antes de levantar rascacielos erigimos castillos y templos y teatros, y antes pirámides y zigurats, y mucho antes de todo ello, escritos en un trozo de tibia o en una mandíbula rota, están los frágiles refugios que inventamos en el fondo de una cueva, mientras la noche y las bestias y el frío desplegaban sus alas, y que nada de lo que hagamos importa porque nos espera la muerte y el olvido.
Pero sí importa. Y aunque los humanos seamos los bichitos que nadan en la turbia mirada del tiempo, aunque cualquier piedra del campo haya visto más que un hombre, que un árbol o que un pájaro, cada hombre es la imagen de un hombre sin rostro, cada árbol y cada pájaro son muestras de un árbol y un pájaro que no dan sombra a ninguna tierra ni vuelan por ningún aire concreto y que son juguetes para los filósofos y encierran un nombre que ningún lenguaje puede enunciar. Y ese hombre sin rostro, esa luz que da luz a nuestras acciones y pensamientos, que algunos llaman Dios y otros destino, escribe cada segundo su historia. Tal vez la única que exista.
También te puede interesar
Crónicas levantiscas
Juan M. Marqués Perales
Una cámara, 20 muertos
Lotta Continua
Francisco Silvera
Más que Jeremías
A paso gentil
Antonio Brea
No lo flipo
Verbos transitivos
José Juan Yborra
Salud y Buen Viaje
Lo último