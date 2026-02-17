Marco Rubio, secretario de Estado de USA, ha dado un discurso indispensable en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Desde la técnica oratoria, lo mejor es cuando confiesa: “Los estadounidenses podemos parecer un poco directos y presionadores en nuestros consejos”. No menciona explícitamente el estilo de Trump, pero el understatement parece británico. Pide ligeras –en los dos sentidos– disculpas para ir raudo a lo que justifica la falta de rodeos: la urgencia de la situación histórica.

También hay, para decirlo todo, una ausencia: no se calibra bien la importancia de la contribución hispánica a la cultura europea. Nadie podría acusarme ni a la cara ni por la espalda de minusvalorar a Dante o a Shakespeare, pero nombrarlos a ellos y no hacer mención del sin par don Quijote debe ser un encantamiento de Frestón. Más aún si se habla de la cultura occidental, donde ha tenido un papel protagonista la novela –género del que nuestro hidalgo es el paladín invencible–.

Hago de caballero de la triste minucia, porque el mismo Rubio nos ha instado a ser orgullosos, aunque su olvido tampoco extraña teniendo aquí de ministro de Cultura al señor Urtasun, peor que Morgana en lo que a la defensa de nuestro legado se refiere. Por suerte, cuando Rubio hace el inventario de la herencia europea de los Estados Unidos nos reconoce lo más épico: “Nuestros caballos, nuestros ranchos, nuestros rodeos, todo el romanticismo del arquetipo del vaquero, que se ha convertido en sinónimo del oeste americano, nacieron en España”.

Lo vital es que el secretario de Estado, tras ese regate elegantísimo al estilo del presidente, ha explicado con claridad meridiana el reto civilizatorio al que nos enfrentamos, encuadrándolo con precisión en su momento histórico y en sus dimensiones geopolíticas.

Que Trump sea tan directo y presionador es casi siempre una excusa para no mirar a lo que tiene que encararse. De manera análoga pasa con el mensaje de Vox. Se le veta con un rechazo a bulto y dos o tres adjetivos prêt-à-porter: ultraderecha, extremista, fascista… Si se quiere entender de veras la profundidad del desafío al que se enfrentan quijotescamente Trump y Vox, conviene sopesar el discurso de Marco Rubio. Yo me he quedado sin espacio para glosarlo a posta. Hay que ir al original, aunque sólo sea esta vez.