Ciclos. Ella me dio la vida en Ceuta, la Perla del Mediterráneo, y me vio nacer. El pasado viernes a mí me tocó verla irse y no estaba preparado, aunque lo intuía. Cuando se va una madre, con su persona también se va algo de ti y que nunca volverá, una especie de punto y coma en nuestro reloj biológico, un antes y un después en la forma de entender nuestro paso por la existencia. Fugaz y persistente. Cómo recuerdo su sonrisa, que abrigaba y despejaba las dudas de mis hermanos y las mías propias. Noble y fuerte a la vez. Cuando tuviste que sacarnos adelante ante la inesperada muerte de papá, la timba de la vida no te dio buenas cartas, pero rendirte no entraba en tus planes. Doy fe por tus costuras cosidas en nuestras almas, que perdurarán. Como decía aquel anónimo: "Dios creó a las madres porque no podía estar en todas partes". Adiós, hasta siempre, Mercedes, la hija de María Pío y de Juan. He sido afortunao y un orgullo ser tu hijo. Que la tierra te sea leve, mamá, tate tranquila... tu legado está asegurado.