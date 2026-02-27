El pasado 19 de febrero se presentó en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar el cuaderno de campo, editado conjuntamente por la Junta de Andalucía, el Instituto Cervantes de Tetuán y la Agencia Nacional de Aguas y Bosques de Marruecos, para dar a conocer parte de la fauna de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo como valor representativo de su patrimonio. En él se encuentra una selección de especies fáciles de observar en el medio natural, con el objetivo de contribuir a la educación ambiental y a la sensibilización, para concienciar a la población sobre la importancia de proteger la biodiversidad de esta región.

La idea de este cuaderno surgió el 26 de septiembre de 2023 durante una actividad que se llevó a cabo en el Instituto Cervantes de Tetuán por invitación de su entonces director, Francisco Oda. Eduardo Briones, presidente de la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho; Mchich Derak, gestor de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo (RBIM) por parte de Marruecos, y yo misma como presidenta de la Junta Rectora del Parque Natural Los Alcornocales,presentamos al público que nos acompañaba las riquezas de estos espacios protegidos y la importancia de preservarlos y darlos a conocer. Yo llevaba en mi presentación varias láminas sobre fauna del parque que me había cedido el ilustrador de naturaleza Nicolás Ruiz Espíntapájaros. En el coloquio final de la actividad surgió la idea de publicar un cuaderno de campo que abarcara parte de la fauna de la RBIM para acercar, sobre todo al público más joven, este importante espacio natural protegido por la Unesco y quizás no suficientemente conocido.

En febrero de 2024, ya convocamos una primera reunión con la participación de los directores de los Parques Naturales del Estrecho y Alcornocales, el equipo de gestión de la RBIM de la Junta de Andalucía, y el Instituto Cervantes. A este grupo se sumarían la Agencia Nacional de Aguas y Bosques de Marruecos y el Organismo Autónomo de Parques Nacionales. A lo largo de dos años, once reuniones y cientos de correos electrónicos, el cuaderno fue tomando forma. No me cabe duda de que los dibujos de Nicolás fueron la inspiración, pero la obra que hoy tenemos en las manos no habría sido posible si no hubiéramos contado con todos los que nos han ayudado, revisando, corrigiendo, aportando ideas, y maquetando contenidos, para poder llegar al final de esta ilusionante aventura. Cuando el cuaderno esté en las manos de niños y jóvenes, todo el esfuerzo habrá valido la pena.