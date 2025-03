De confinamiento

Algeciras/Cinco años ya del covid-19, un quinto aniversario en recuerdo a familiares, amigos que se fueron y una forma de vivir que cambió desde entonces. El uso de las mascarillas se asentó y en muchos lugares, el código QR vino para quedarse. Se usa más el dinero digital que el físico, el teletrabajo sigue presente y hemos doblado el número de videollamadas. Ha crecido el comercio electrónico y muchos pequeños comercios sobreviven a duras penas. Vamos menos al cine y hay un auge de las plataformas digitales. Han bajado sus persianas muchos bares y ha aumentado la comida a domicilio, paseamos más y el senderismo está de moda. No nos gusta ver las calles vacías como sucedió entonces. Y por supuesto no olvido la higiene y nuestra forma de socializar. En fin, que ese bicho nos provocó una metamorfosis en toda regla. Bueno y aunque no venga al hilo, pero los memes vuelan, hablando de aniversarios, ha sido poner en marcha el Gobierno la celebración de los 50 años de la muerte de Franco y llenarse los pantanos. Qué cosas.